Valtellina, lavori e chiusura notturna in gallerie della Statale 38 dello Stelvio

martedì, 14 febbraio 2023

Grosio – Anas ha programmato gli interventi di manutenzione all’interno delle gallerie ‘Valmaggiore Bolladore’, ‘Mondadizza’, ‘Le Prese’, ‘Verzedo’, ‘S.Antonio’, ‘Tola’ e ‘Cepina’, sulla strada statale 38 “dello Stelvio” nel tratto compreso tra Grosio e Valdisotto, in provincia di Sondrio. Per consentire l’esecuzione dei lavori è prevista la chiusura al traffico della statale per tre notti, nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 5:00.

Dalle 21:00 di oggi, martedì 14 febbraio, e fino alle 5:00 di domani mercoledì 15 febbraio la statale sarà chiusa al traffico tra gli svincoli di Grosio/Grosotto (km 76,500) e di Le Prese (km 86,400).

Tra le 21:00 di mercoledì 15 e le 5:00 di giovedì 16 febbraio e tra le 21:00 di giovedì 16 e le 5:00 di venerdì 17 febbraio sarà chiuso al traffico il tratto successivo compreso tra gli svincoli di Le Prese (km 86,600) e di Capitania (km 99,700). Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla provinciale 27 tramite apposita segnaletica di indicazione.