Val Masino, recuperato parte del gregge disperso in alta quota

giovedì, 19 ottobre 2023

Val Masino (Sondrio) – Recuperato parte del gregge disperso in quota. Dopo l’appello della Coldiretti di Sondrio e dell’allevatore Stefano Villani, 34enne di Val Masino (Sondrio) è mobilitazione per recuperare e ricomporre il gregge di 140 capi che d’estate erano al Porcellizzo, sopra i 2.000 metri, e che la scorsa settimana si è disperso e più di ottanta sono in una zona impervia, vicino a un burrone.

Ne sono state recuperate alcune e le ultime 50 pecore dovranno essere portate a valle con l’elicottero. Una situazione difficile e costosa per Stefano Villani e la Coldiretti di Sondrio è vicina all’allevatore.