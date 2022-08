Un agosto “spettacolare” a Iseo: il programma degli eventi

giovedì, 11 agosto 2022

Iseo – Un agosto spettacolare a Iseo: diversi appuntamenti nei prossimi giorni ad animare la località lacustre bresciana.

Nel centro storico di Iseo si svolgerà “Iseo Buskers Show” per tre serate:

· Il 12 agosto giochi di fuoco con Lucie Vendlova alle 21.30 e alle 23, Marcel Eso con la giocoloria alle 21 e alle 22.30 e Cory sempre giocoleria alle 20.30 e alle 22.

· Il 19 agosto due spettacoli di Mistral Palo con il Palo cinese alle 21.30 e alle 23, Mariam Sallam con Rue Cyr alle 21 e alle 22.30 e la compagnia Ordallegri con i trampoli dalle ore 20.30.

· Il 21 agostouna serata tutta dedicata ai bambini dalle 20.30 in poi giocolieri, trampolieri, bolle giganti e tanto altro divertimento.

Domenica 14 agosto Sebastian Burrasca intratterra con i Comic Entertainmentalle 21 sul lungolago di Clusane.

La mattina del 13 agosto per gli amanti dell’alba alle 5.45 del mattino sul Lungolago Marconi al Lido dei Platani lo spettacolo di chitarra della rassegna “Tralecorde” con il concerto all’Alba di Margherita Emiliani.

Nel tardo pomeriggio “camminata al tramonto” organizzata dal festival della lavanda partendo dallo stand sul lungolago di Iseo.

A ferragosto il 15 in Piazza Garibaldi alle 21 si svolgerà il “Concerto di Ferragosto” della banda cittadina che accompagneranno il soprano Barbara Fasol e il tenore Andrea Bragiotto. Alle 23 sempre del 15 agosto all’oratorio di San Giovanni Bosco di Iseo con ingresso libero si svolgerà lo spettacolo caleindoscopico di luci “Hurracan the next generation of digital show”.