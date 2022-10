Trento: protesta dei sindacati in Consiglio provinciale

martedì, 18 ottobre 2022

Trento – Protesta dei sindacati all’inizio del Consiglio provinciale di Trento. Alcuni esponenti sindacali e lavoratori hanno esposto dal ballatoio del pubblico – sopra l’aula – alcuni fogli con espressioni critiche verso i provvedimenti anti-crisi in corso di elaborazione in Provincia. I sindacati chiedono un intervento mirato a livello economico finanziario per le famiglie e imprese.

Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder è salito per chiedere il ritiro dei fogli e il rispetto del regolamento consiliare. La sortita è subito terminata e i lavori sono sospesi ma in relazione a normali trattative sui testi tra gli schieramenti.