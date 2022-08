Trentino, incendio in corso alla discarica Ischia Podetti

mercoledì, 10 agosto 2022

Trento – Un incendio sta interessando la discarica di rifiuti Ischia Podetti di Trento. Le fiamme avrebbero attaccato del materiale ingombrante depositato, secondo le prime informazioni, in una zona del piazzale. La combustione sta producendo molto fumo denso ed i vigili del fuoco, accorsi numerosi sul posto con mezzi e squadre di specialisti, invitando la popolazione a tenere le finestre chiuse perché il vento sta portando la colonna di fumo verso alcune zone abitate in direzione Nord. Sul posto anche i tecnici dell’APPA, nonché forestali, forze dell’ordine, polizia municipale e sanitari del 118 Trentino emergenza. Si raccomanda inoltre di evitare di transitare nella zona, salvo per necessità, fino alla conclusione dell’evento di cui sarà data puntuale comunicazione.

Proseguiranno ad oltranza le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio all’interno della discarica di Ischia Podetti. Sul posto i Vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento con il comandante Ilenia Lazzeri e due funzionari, che stanno operando con il supporto di diversi Corpi del Distretto di Trento dei Vigili del fuoco volontari con il viceispettore Giordano Parisi. Ad assistere alle operazioni anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Le fiamme (foto credit Corpo permanente vigili del fuoco di Trento) sono circoscritte al deposito di 560 tonnellate di materiale ingombrante che si trova nel piazzale della struttura. Il materiale – spiegano i responsabili della discarica – proviene dai Centri raccolta materiali e viene controllato in fase di ingresso. Le fiamme si sono sviluppate nella parte centrale del deposito ed i Vigili del fuoco si stanno occupando del loro contenimento utilizzando l’acqua attinta dal fiume Adige. Più pale meccaniche sono in azione con l’obiettivo di dividere in due blocchi la massa di rifiuti, al fine di facilitare lo spegnimento dell’incendio e scongiurare il rischio che l’intero deposito venga interessato dalle fiamme.

Il personale del Corpo forestale del Distretto di Trento e della Polizia locale di Trento Monte Bondone ha provveduto alla chiusura della ciclabile che costeggia la discarica per motivi di sicurezza.

Invito alla popolazione

Dopo un incendio nella discarica di Ischia Podetti a Nord di Trento, la Protezione civile ha emesso un comunicato attraverso il sistema informativo della popolazione, chiedendo agli abitanti della Bassa Atesina, dell’Oltradige e di Bolzano di rimanere se possibile in casa e di chiudere le finestre, riferisce Willigis Gallmetzer, vicedirettore dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano. Nel comprensorio della Bassa Atesina sono misurati livelli di polveri sottili leggermente aumentati, spiega il direttore del Laboratorio di analisi dell’aria, Luca Verdi, ma non c’era e non c’è motivo di preoccuparsi perché la nuvola di polveri sottili non è rimasta a lungo sull’Alto Adige, ma solo per 20-30 minuti. La situazione in Alto Adige dovrebbe migliorare non appena il vento girerà verso Sud, intorno alle 23. L’incendio è sotto controllo, riferisce il Corpo permanente die vigili del fuoco di Bolzano, i lavori di spegnimento dell’incendio proseguiranno per alcune ore.

