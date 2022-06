Temporali, smottamenti, rischio incendi boschivi: allerta gialla in Alto Adige

lunedì, 20 giugno 2022

Bolzano – Per tre eventi meteorologici e naturali di oggi (20 giugno) e nei prossimi giorni il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta giallo.Ciò significa che eventi su piccola scala possono verificarsi in modo violento e improvviso, spiega Willigis Gallmetzer, direttore del Centro. A causa della persistente siccità, vi è attualmente un alto rischio di incendi boschivi.

Possibilità di temporali isolati, localmente violenti

A causa delle alte temperature possono verificarsi temporali isolati, che possono essere anche violenti a livello locale, soprattutto oggi, domani e dopodomani, riferisce Günther Geier, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe: “Classifichiamo il potenziale di pericolo come giallo se la tendenza temporalesca supera una certa soglia e vi è il potenziale per temporali localmente forti”.

Smottamenti dopo forti rovesci di pioggia

A causa dei temporali previsti, in questi giorni c’è il rischio di frane e di smottamenti di fango, riferisce Stefan Ghetta, dell’Ufficio idrologia e le dighe. Dove si verifica un violento temporale, c’è un’alta probabilità di una colata detritica. L’elevata intensità delle precipitazioni può portare a instabilità locali, che prendono la forma di frane o di smottamenti di fango.

Da nove mesi i fenomeni meteorologici e gli eventi naturali in Alto Adige vengono valutati quotidianamente dal Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile e pubblicati nel Bollettino di allerta. Le previsioni meteorologiche dei meteorologi costituiscono la base per la valutazione e quindi gli idrologi, i geologi e le autorità forestali stimano il possibile pericolo di eventi naturali. Con questi dati e informazioni il Centro funzionale provinciale pubblica quotidianamente il Bollettino di allerta al quale ci si può ovviamente abbonare.