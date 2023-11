Sport e divertimento sull’Alpe Cimbra, Vecchiato: “Si apre una stagione invernale ricca di eventi”

lunedì, 27 novembre 2023

Alpe Cimbra – Nelle località dell’Alpe Cimbra parte la stagione invernale con novità anche a livello agonistico: sono attese le gare di Coppa Europa di snowboard e gli Special Olympics Great Britain. Gli appuntamenti sono articolati da dicembre a fine marzo.

L’INTERVENTO “Siamo pronti per una grande stagione invernale – sottolinea Daniela Vecchiato (nel video), direttrice dell’Apt Alpe Cimbra (Folgaria, Lavarone, Luserna e Altopiano delle Vigolana) -. Il cartellone degli eventi è ricco e l’inaugurazione sarà con la sfilata Bolkhent dell’8 dicembre, quindi i mercatini di Natale, poi gli sport invernali con la prova di Coppa Europa di snowboard, gli Special Olympics Great Britain e la Fis Children Cup”. “Nei giorni scorsi – aggiunge Daniela Vecchiato – abbiamo ricevuto nomina di Comunità Europea dello Sport 2025, un importante risultato per il nostro comprensorio”.

VIDEO



EVENTI

Bolkhent, in cimbro “benvenuti”, è il rito di accoglienza dei turisti. Venerdì 8 dicembre si terrà la grande sfilata che partirà dalla piazzetta Villa alle 18 e attraverserà il paese di Folgaria lanciando così un messaggio di entusiasmo ed accoglienza. La manifestazione sarà accompagnata dalle note della Banda Folkloristica di Folgaria che, brano dopo brano, condurrà la manifestazione in piazza San Lorenzo per assistere all’accensione del grande albero di Natale. Presenti i maestri delle Scuole di Sci dell’Alpe Cimbra.

Il Mercatino di Natale di Lavarone è allestito fino al prossimo 6 gennaio, dalle 11 alle 19: nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” avrà luogo la quarta edizione del “Mercatino di Lavarone”, mentre dall’8 al 10 dicembre, dalle 10 alle 19, sono in calendario i “Mercatini di Natale di Bosentino“, organizzati dalla Pro loco.

Fiaccolate dei Maestri di sci, sono in programma a Folgaria e Lavarone dal 30 dicembre al 6 gennaio, una magia per grandi e piccini sull’Alpe Cimbra, e il Capodanno in piazza a Folgaria la notte del 31 dicembre.

Ciaspomagna Cimbra, il 20 gennaio, kermesse enogastronomica lunga poco più di 7 chilometri con partenza da Malga Millegrobbe; Trentino Ski Sunrise, a Fondo Grande è in calendario il 17 febbraio 2024: sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra e in una cornice spettacolare.

APPUNTAMENTI SPORTIVI

Prima assoluta di Coppa Europa di snowboard sull’Alpe Cimbra con due gare di slalom parallelo sulla pista Salizzona l’11 e 12 gennaio. Inoltre dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024, Folgaria sarà la sede degli Special Olympics Great Britain, riunirà atleti con disabilità intellettiva provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles per competere nello sci alpino, nel pattinaggio di figura. L’evento qualificherà i migliori atleti per rappresentare il Team Special Olympics Great Britain ai prossimi Giochi invernali mondiali ‘Special Olympics’ che si terranno a Torino nel 2025. L‘Alpe Cimbra Fis Children Cup, ex Trofeo Topolino e da sempre trampolino di lancio per tutti i giovani sciatori, è in programma dall‘1 al 3 febbraio e vedrà in pista 800 atleti a livello internazionale.

Il 3 e il 4 febbraio si svolgerà nel lago di Lavarone Under Ice, appuntamento anche per giovani subacquei, Millegrobbe Ski Marathon, 27 e 28 febbraio, Campionati Italiani Master e Amatori nel centro fondo di Millegrobbe, mentre il campionato nazionale di sci del Centro Sportivo Italiano a Folgaria sarà dal 14 al 17 marzo.

Altri eventi: Winterland Tour 2024, villaggio turistico invernale di Radio Italia, a Fondo Grande il 13 e 14 gennaio; Prove Libere Tour – Pool Sci Itali, sempre a Fondo Grande, il 20 e 21 gennaio, Tour delle Alpi – Ski Test Head, a Fondo Grande dal 23 al 25 febbraio, e dal 16 al 17 marzo tappa speciale del “Rossignol X Color Tour”.

“L’offerta è ampia – conclude Daniela Vecchiato – ci sono eventi e gare per tutti i gusti e il divertimento è assicurato nella nostra skiarea dell’Alpe Cimbra”.