Sottoscritto il patto per la sicurezza urbana a Rovereto

giovedì, 9 giugno 2022

Rovereto – Sottoscritto il patto per l’attuazione della sicurezza urbana nel territorio di Rovereto (Trento).

Prosegue l’attività del Commissariato del Governo e delle forze dell’ordine territoriali volta a valorizzare e ad implementare i dispositivi di sicurezza partecipata, attraverso i quali promuovere ulteriori forme di fattiva collaborazione fra i presidi di sicurezza dello Stato sul territorio e gli Enti Locali, a tutela della sicurezza – anche percepita – della collettività.

Stamane, infatti, il Commissario del Governo di Trento, Gianfranco Bernabei, ed il Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, hanno sottoscritto il “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana di Rovereto”, finalizzato all’individuazione di strumenti privilegiati per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

In particolare, in adesione al contenuto del D.L. 14/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, è prevista l’erogazione da parte del Ministero dell’Interno ed a favore, fra gli altri Comuni italiani, del Comune di Rovereto di un contributo economico per la realizzazione di iniziative di contrasto alle principali fattispecie di criminalità predatoria.

Come illustrato nel proprio progetto, il finanziamento costituirà una quota dell’importante impegno economico che l’Amministrazione civica di Rovereto intende sostenere per l’aggiornamento e l’integrazione del sistema di videosorveglianza già in uso in quel centro urbano.