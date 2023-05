Sondrio, inaugurata la “Casa delle Associazioni – Pro Valtellina”

mercoledì, 10 maggio 2023

Sondrio – Il Volontariato, le associazioni e l’intera comunità di Sondrio – e non solo – da oggi avranno a disposizione un nuovo spazio per incontrarsi e ri-progettare le proprie attività.

Dopo gli anni difficili della pandemia e la decisione del BIM di riavere a disposizione i locali di sua proprietà, il Centro di Servizio per il Volontariato e alcune delle associazioni ospitate in Lungo Mallero Diaz, 18, trovano oggi una nuova casa in Viale Milano, 41.

Il progetto nasce da un’iniziativa della Fondazione Pro Valtellina che ha ricevuto in donazione i locali: nella valutazione sulla destinazione sono apparse con evidenza le esigenze delle associazioni di volontariato e dall’interlocuzione con l’Amministrazione comunale di Sondrio è emersa la volontà comune di fornire una risposta puntuale. I locali sono quindi stati ceduti in comodato d’uso gratuito al Centro di Servizio per il Volontariato e allestiti e attrezzati con i contributi della Fondazione Pro Valtellina, del Comune di Sondrio e delle associazioni.

“Gli spazi che ci sono stati donati da un benefattore non potevano trovare destinazione migliore: la “Casa delle Associazioni Pro Valtellina”, nelle intenzioni nostre e del Comune di Sondrio che ha sostenuto il progetto, diventerà il luogo nel quale potranno svilupparsi collaborazioni e nuove iniziative – sottolinea Marco Dell’Acqua, presidente della Fondazione Pro Valtellina – le associazioni sono sostenute dall’impegno e dalla dedizione dei volontari che le animano, ma necessitano anche di spazi fisici per organizzarsi e per interagire con i cittadini. Come Pro Valtellina abbiamo colto questo bisogno e l’abbiamo soddisfatto. La nuova sede è stata allestita per garantire alle associazioni le migliori condizioni per svolgere le loro attività. Nello stesso edificio, al primo piano, in un altro spazio che come Pro Valtellina abbiamo messo a disposizione, opera il Consorzio Sol.co, e questa vicinanza fisica non potrà che giovare a chi è impegnato nel mondo del volontariato».

Sulla stessa linea Marco Scaramellini,sindaco di Sondrio: «Come Amministrazione comunale con soddisfazione accogliamo la positiva conclusione di un progetto al quale abbiamo aderito con convinzione. Da subito abbiamo sostenuto l’idea della Fondazione Pro Valtellina di realizzare una sede condivisa per le associazioni di volontariato: uno spazio nel quale potranno più facilmente interagire e accogliere utenti e volontari. Il contributo che abbiamo garantito alle associazioni, in questa come in altre iniziative, rappresenta il sostegno dovuto a un settore che svolge un ruolo fondamentale per la nostra comunità. Confidiamo che questo nuovo spazio possa ampliare le sinergie e gli scambi tra i singoli organismi per far crescere ulteriormente l’attività dei volontari».

Un luogo dismesso si appresta quindi a diventare luogo di comunità capace di generare e condividere significati grazie alle realtà che avranno sede e opereranno al suo interno:

– CSV-Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio

– Chicca Raina

– P.G.S. Auxilium Asd

– Socrem

– Mestieri Lombardia – agenzia per il lavoro (Sol.Co. Sondrio)

Da una difficoltà è nata un’opportunità: il volontariato è pronto a dare valore sociale e culturale ad un luogo che ospita al primo piano anche il mondo della cooperazione sociale con il consorzio Sol.Co. Sondrio andando così a creare una sorta di Polo del Terzo Settore di Sondrio e provincia. In questo modo si catalizzeranno intorno a questi spazi le relazioni, in atto già da alcuni anni, tra attori diversi e complementari del territorio generando nuove politiche di innovazione sociale in grado di rispondere sempre meglio alle sfide del nostro tempo.

La “Casa delle Associazioni – Pro Valtellina” ospiterà anche:

– una sala per le associazioni che hanno sede legale presso il CSV e cioè Merlino, Una famiglia per l’Affido, Fantamici, FabLab, Famiglie per il Perù, Argonaute, Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi, Radioamatori Sondrio, Il richiamo del Jobèl, Psicologi per i Popoli e Agenzia per la Pace;

– una sala riunioni attrezzata che potrà essere richiesta gratuitamente dagli enti di terzo settore della provincia.

“Questo luogo, oltre a risolvere le necessità logistiche di tante associazioni, vuole essere uno spazio aperto alle realtà associative e ai singoli cittadini che intendono impegnarsi per dare ancora più impulso alla solidarietà della comunità sondriese e dell’intera provincia – sottolinea Filippo Viganò, presidente di CSV Monza Lecco Sondrio – . La progettazione degli spazi e le loro attrezzature sono state pensate per rendere accessibili tutte le aree alle persone con disabilità con un’apertura alla comunità nel suo complesso e un’attenzione particolare alle sue componenti più fragili. Ci siamo posti l’obiettivo di facilitare lo scambio di conoscenze tra realtà diverse, l’interazione e la creazione di relazioni in grado di alimentare il senso di Comunità soprattutto dopo il lungo periodo della pandemia. Questi ultimi anni hanno fatto emergere da una parte tante situazioni di disagio e fragilità sociale, dall’altra la disponibilità a impegnarsi di tante persone e di valorizzare il loro contributo per migliorare il benessere sul territorio e renderlo più solidale, accogliente e inclusivo».

Alla conferenza stampa di inaugurazione hanno preso parte anche Gabriella Bertazzini, vice presidente di CSV, Daniela Clerici, presidente di So.Crem., Cesare Salerno, direttore generale dell’associazione P.G.S. Auxilium Asd e Michele Rigamonti nella triplice veste di presidente della P.G.S., titolare dell’impresa che ha seguito i lavori e consigliere di Pro Valtellina: «Per un’associazione avere una casa è fondamentale e avere una casa così bella è un sogno. Far sistema e condividere spazi, idee, persone è essenziale. Qui possiamo crescere tutti».

Gianfranco Raina, presidente emerito dell’associazione Chicca Raina, ha ringraziato tutti i presenti e rimarcato la soddisfazione del risultato raggiunto, forti della strada intrapresa 32 anni fa e del nuovo valore aggiunto di questa casa comune.

Stefano Radaelli dell’agenzia Mestieri Lombardia, ha portato il punto di vista della cooperazione sociale: «Col mondo del volontariato abbiamo in comune il fatto che assieme alle associazioni cerchiamo di mettere le persone nella condizione di dare un senso alla propria vita, noi lo facciamo attraverso il lavoro perchè crediamo che aiuti a realizzarsi e questa è una condizione necessaria anche per fare volontariato. Siamo espressione di un territorio che deve fare azioni di sistema per mettere la comunità nelle condizioni di generare benessere».

Walter Fumasoni ha progettato e diretto i lavori: «Quando mi trovo a progettare determinati spazi ad uso sociale mi rendo conto di non stare più progettando muri, ma sogni, speranza, emozioni, vita vera. Questa casa ne è un trampolino di lancio. Da qui le Associazioni, che sono immerse nella comunità, possono scambiarsi buone prassi e interagire tra di loro».

La realizzazione di questo progetto ha comportato un investimento di 250.00 euro suddiviso tra tutti gli enti che hanno compartecipato alla spesa: Comune, Fondazione Pro Valtellina, CSV e Associazioni. A questa cifra si aggiunge la donazione degli spazi di 400 metri quadri da parte della fondazione comunitaria.

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO MONZA LECCO SONDRIO ETS

Nasce il 1° gennaio 2018 dalla fusione dei CSV di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. I CSV sono stati istituiti dalla Legge quadro sul Volontariato numero 266/91. In base alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore numero 106/2016 e al Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, i Centri hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo Settore.

CSV Monza Lecco Sondrio intende promuovere cambiamento sociale e rendere il volontariato agente di sviluppo sociale. I destinatari dei servizi del CSV sono: associazioni, volontari, singoli cittadini, la comunità nel suo insieme e le reti dei diversi soggetti che abitano un territorio. Attualmente il CSV offre servizi a più di 1.000 associazioni all’anno e conta 295 associazioni socie, di cui 82 della provincia di Sondrio.

ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA

L’Associazione Chicca Raina viene costituita nel 1991, fondata in memoria di Chicca Raina, una giovane donna, un’assistente sociale, una delle tante persone che ha dovuto affrontare insieme ai suoi cari, oltre la tragicità della malattia, anche gli enormi problemi causati da quest’ultima. La famiglia decise poi di estendere quella esperienza ad altri come sta scritto nello statuto dell’Associazione. Un grande obiettivo: assistere le persone sofferenti con tempi e modalità di cura tali da migliorare la qualità e la dignità della vita senza ricorrere a ricoveri ospedalieri. Infermieri, medici, psicologi, terapisti, volontari hanno garantito sul territorio della provincia di Sondrio assistenza socio-sanitaria ai malati terminali entrando nelle case, in punta di piedi, una presenza preziosa in momenti dove il dolore e la tristezza lasciano poco spazio alla speranza.

In questi 31 anni l’Associazione tramite la sua équipe ha offerto a domicilio e gratuitamente assistenza di tipo medico e infermieristico a più di 1.500 persone ed effettuato oltre 52.000 interventi domiciliari. Tantissimi i riscontri dei familiari dei malati che testimoniano con affetto l’esperienza vissuta, a questi si affiancano anche le attestazioni ufficiali tra cui il Premio ROSA CAMUNA 2018 conferito da Regione Lombardia, riconoscimento significativo assegnato a un team che opera con professionalità sul territorio per l’assistenza domiciliare.

Nel 1993 la sottoscrizione della prima convenzione con l’allora ASL della provincia di Sondrio per l’erogazione delle cure Palliative Domiciliari e l’anno dopo l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato, seguita nel 1999 dall’iscrizione quale socio fondatore della Federazione Nazionale Cure Palliative. Dal 2004 l’Associazione è accreditata con il Sistema Sanitario di Regione Lombardia per l’erogazione del servizio di Cure Palliative e nel 2012 ha stipulato convenzione con AOVV per la gestione del servizio infermieristico nell’Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative. È iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PRESENZE PREZIOSE PER I MALATI E PER I LORO FAMILIARI, PRESENZE CHE CURANO, RASSICURANO, CHE ACCOMPAGNANO.

P.G.S. AUXILIUM Asd – Pallavolo

La P.G.S. Auxilium di Sondrio è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce nel 1982 per offrire un servizio di crescita attraverso la pallavolo alle giovani frequentanti l’omonimo oratorio cittadino; è affiliata alla FIPAV, U.S. ACLI e P.G.S. e fa parte del Network Scuola di Pallavolo Anderlini e aderisce al Progetto V36 plus “Un Viaggio verso la serie A”. Nel corso degli anni la proposta sportiva si è estesa sempre più: mediamente sono più di 200 le atlete che praticano l’attività promossa dal sodalizio sondriese. Grazie alla formazione dei propri Tecnici e Dirigenti e alla professionalità nella propria organizzazione e strutturazione, l’associazione è nel corso del tempo divenuta un punto di riferimento nel panorama sportivo cittadino, tanto da meritarsi prestigiosi premi e riconoscimenti, come la Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni e i numerosi Certificati di Qualità Pallavolo Giovanile attribuiti dalla FIPAV, l’ultimo dei quali per le stagioni 2022/2024. I corsi organizzati vanno dalla scuola dell’infanzia sino alla Prima Squadra. Dal 1990 l’associazione organizza il torneo internazionale di pallavolo femminile “VOLLEY OPEN”. Tra le numerose iniziative, spicca l’attività estiva degli “AUXILIUM CAMP”.

SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE – SOCREM

La SOCREM di Sondrio è un’Associazione senza scopo di lucro costituita nel maggio 1985 ad opera di volontari col fine di assicurare e seguire il rito della cremazione ai soci che la richiedono. Conta circa 3.500 iscritti.

MESTIERI LOMBARDIA – AGENZIA PER IL LAVORO (SOL.CO. SONDRIO)

Un punto di riferimento importante per i cittadini in questo momento così delicato per il lavoro, Mestieri Lombardia è la rete regionale di Agenzie per il Lavoro accreditate da Regione Lombardia (numero 305 del 30/01/2015) ed autorizzate dal Ministero del Lavoro (numero 86 del 16/02/2015 – sez. I) all’erogazione di servizi al lavoro. Operiamo come interlocutore specializzato nell’erogazione di servizi di orientamento, selezione, accompagnamento professionale e tutoraggio di persone con problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mercato del lavoro. Operiamo in stretta sinergia con una rete di consorzi territoriali di cooperative sociali e di comunità che da anni sviluppano servizi sia nei processi di integrazione per lavoratori deboli sia nei servizi alle imprese profit e sociali. Siamo in grado di offrire alle aziende servizi per la selezione del personale, responsabilità sociale d’impresa, inclusione sociale, conciliazione e pari opportunità. La nostra rete è costituita da un network di oltre 17 agenzie per il lavoro, presenti in 9 province.