Solidarietà degli alunni di Borno verso la comunità di Niardo

sabato, 17 dicembre 2022

Borno (Brescia) – “Un dolce Natale d’Amore” si intitola così il progetto Solidarietà Sociale dell’IC di Cividate Camuno.

Oggi il progetto si è concretizzato con un grande gesto di solidarietà da parte degli alunni, dei docenti e del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cividate Camuno, Roberto Salvetti: in una cerimonia a Borno (Brescia), alla presenza del sindaco Matteo Rivadossi, hanno consegnato al sindaco di Niardo Carlo Sacristani e alla consigliere Evelin Erba, la somma di 3.200 euro, ricavo della vendita dei prodotti dolciari nelle scuole dell’istituto e nella piazza di Borno per sostenere il progetto relativo all’acquisto di pavimentazione antitrauma per la scuola dell’Infanzia di Niardo.

“Per tutti noi – è stato il messaggio di alunni, docenti e dirigemnti dell’Ic di Cividate Camuno – è un importante momento di condivisione e di solidarietànei confronti della popolazione di Niardo, colpita duramente dell’alluvione del luglio scorso”. “Siamo consapevoli – hanno concluso – che ancora una volta è bastato veramente poco per aiutare il nostro prossimo”.

di Ch.P.