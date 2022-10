Sci, in Engadina posticipato di una settimana l’inizio della stagione invernale

mercoledì, 19 ottobre 2022

Silvaplana – A causa del caldo estivo, molta neve delle piste sul nevaio si è sciolta e le temperature non hanno ancora permesso l’innevamento artificiale. Dato che non è ancora stato possibile preparare le piste con la consueta ampiezza e qualità, l’inizio della stagione viene posticipato di una settimana. Tuttavia, le piste sono già state aperte per gli allenamenti e Swiss Ski si sta preparando sulla Diavolezza dall’8 ottobre.

La Diavolezza Lagalb AG confida di aprire le piste da sabato 29 ottobre. La pista sul nevaio sarà aperta a tutti gli appassionati di sci e snowboard il mercoledì, il sabato e la domenica, mentre il rifugio Berghaus Diavolezza è aperto tutti i giorni fino a venerdì 25 novembre.