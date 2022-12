Riva del Garda, Hospitality 2023: le iscrizioni ai contest Solobirra e Best Label

martedì, 13 dicembre 2022

Riva del Garda – Restano ancora pochi giorni per iscrivere birre artigianali, etichette e packaging coordinati ai concorsi di Solobirra 2023, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza dedicata al settore brassicolo artigianale.

Fino al 18 dicembre, Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub potranno candidare le proprie birre artigianali non filtrate e non pastorizzate – già presenti in commercio e non – al concorso Solobirra 2023. Studi grafici o di comunicazione, progettisti, tipografie e cartotecniche hanno invece l’opportunità di partecipare a Best Label 2023.

I due concorsi sono pensati per promuovere e valorizzare la qualità e la creatività delle migliori birre artigianali italiane e internazionali.

Solobirra 2023 è il contest tecnico dedicato alle proprietà organolettiche e gustative delle craft beer, che verranno valutate da una giuria di esperti biersommelier che decreterà i primi tre classificati delle 24 categorie in gara, assegnando anche il premio speciale “Birra dell’anno 2023”.

La creatività è protagonista a Solobirra con il concorso grafico Best Label 2023 – in collaborazione con Fedrigoni e le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives – dedicato all’originalità delle etichette destinate alle birre artigianali. Oltre ai valori estetico-comunicativi, la giuria porrà grande attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei materiali utilizzati, assegnando anche il premio “Miglior Packaging Coordinato” che alla creatività unisce le caratteristiche di funzionalità del pack.

Le premiazioni dei contest si terranno nella Beer Arena del padiglione B4 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca., in programma dal 6 al 9 febbraio 2023 al quartiere fieristico di Riva del Garda.

Una grande occasione di visibilità per i candidati: le birre vincitrici saranno esposte, nei giorni di fiera, nell’area speciale Solobirra, punto di riferimento per i migliori birrifici artigianali italiani e internazionali e sarà palcoscenico anche di degustazioni, incontri formativi, seminari. Un’opportunità anche per i visitatori di Hospitality di ampliare la conoscenza di questo segmento di mercato.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra o sulla piattaforma Eventbrite.

