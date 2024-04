mercoledì, 3 aprile 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – In Valle Camonica e sul Sebino la prossima sarà una domenica alternativa, con la quarta edizione dei “Ristoratori sui cammini della Via Valeriana e Carlo Magno”, iniziativa dell’Associazione ristoratori per vivere le tradizioni enogastronomiche camune e del lago.

Le iscrizioni dovranno essere completate entro oggi: i partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra le 6 tappe del Cammino della Via Valeriana e 2 tappe del Cammino di Carlo Magno. I ristoratori di Valle Camonica e Sebino proporranno piatti unici e delle tradizioni locali e durante il percorso si potrà scoprire la cultura, l’ambiente e la cucina tradizionale: a ogni sosta sarà presente uno o più ristoratori, che offriranno piatti realizzati con prodotti delle aziende agricole del territorio.