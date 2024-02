Riconoscimento C.A.D. all’Ambito Territoriale Sociale di Valle Camonica

lunedì, 19 febbraio 2024

Brescia – “Come ambito di Valle Camonica abbiamo ricevuto dalla Ministra della Disabilità Locatelli il riconoscimento di Comunità Amica della Disabilità. Grazie a tutti, operatori, famiglie e persone che lavorano in questo campo”, sono le parole di Paolo Erba, sindaco di Malegno e presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Valle Camonica, che ha ritirato a Brescia il riconoscimento.

Nell’ambito del Convegno “Progetto di Vita e co-programmazione”, che si è svolto a Brescia alla presenza del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, l’Ambito Territoriale Sociale di Valle Camonica è stato insignito del prestigioso marchio Nazionale CAD “Comunità Amiche della Disabilità”.

Riconoscimento che giunge alla fine di un percorso di analisi scientifica e conoscenza delle politiche e degli interventi per le persone con disabilità in Valle Camonica, condotto dalla Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo. Il Marchio “Comunità Amiche delle Disabilità” è frutto di un percorso di ricerca che vede coinvolti più partner attivi nell’ampio contesto dell’inclusività.

L’evento che si è svolto a Brescia con la ministra Locatelli è stata l’occasione per un confronto sul tema dell’inclusione nel nostro territorio. “Rinnoviamo con convinzione l’impegno costante, ispirati dai risultati del progetto CAD (Comunità Amiche della Disabilità) per lavorare verso una società più inclusiva e accessibile per tutte e tutti. Il cammino ci dovrà vedere protagonisti insieme più di prima”, commentano i referenti.19