Questura Brescia: apertura straordinaria dell’Ufficio Caccia e Porto d’Armi

martedì, 12 luglio 2022

Brescia – Apertura straordinaria dell’Ufficio Caccia e Porto d’Armi della questura di Brescia: sabato 16, 23 e 30 luglio. Si avvicina l’apertura della caccia, e per gli oltre ventimila bresciani titolari di porto d’armi è tempo di ritiro del titolo. Elevatissime le pratiche documentali in ingresso presso gli uffici competenti della Questura, che per questo ha deciso di agevolare le persone in attesa di ricevere i tesserini velocizzandone le consegne.

I porti d’armi, le cui richieste sono state presentate per tempo, saranno tutti distribuiti direttamente negli uffici della Questura di Brescia, evitando possibili ritardi di consegna, cercando di garantire a tutti i cacciatori la disponibilità del proprio documento per l’apertura della caccia, in programma il prossimo fine settimana.

Pertanto nelle giornate del 16, 23 e 30 luglio ci sarà una apertura straordinaria dell’Ufficio Armi con orario 8.30/12 per il ritiro del titolo.

Per avere conferma che il proprio porto d’armi sia pronto per il ritiro, nonchè ogni altra informazione, si potrà contattare il seguente numero telefonico 030.3744.732 ogni giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dove un operatore sarà a disposizione dell’utenza.