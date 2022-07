Problema copertura rete telefonica Provinciale 510, vertice in Prefettura a Brescia

giovedì, 28 luglio 2022

Iseo – Al fine di cercare una soluzione al tema del potenziamento della copertura della rete telefonica all’interno delle gallerie della Strada Provinciale 510, la Provincia di Brescia ha interessato la Prefettura perché si svolgesse una riunione fra i vari enti interessati. In tal senso questa mattina si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato, oltre al Consigliere provinciale delegato alle Strade, una rappresentanza di Confindustria (realtà interessata ed attiva sul tema), la Comunità Montana Sebino Bresciano, il gestore di telefonia Tim e la Polizia Stradale. È stato deciso di istituire un tavolo tecnico che si riunirà a breve al fine di individuare le necessità di tutti gli stakeholders e per trovare soluzioni puntuali e gli investimenti necessari per migliorare la sicurezza stradale, oltre che per rendere più efficiente la comunicazione mobile di tutti coloro che, ogni giorno, percorrono la Provinciale 510 per motivi di lavoro o di svago.