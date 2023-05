Premio tesi conclusive di corsi di Laurea Magistrale e di Dottorato sulla Valle Camonica

mercoledì, 24 maggio 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del locale Sistema Bibliotecario, al fine di favorire lo studio del territorio camuno e creare una banca dati delle ricerche svolte, assegna un premio alle Tesi conclusive di corsi di Laurea Magistrale e di Dottorato aventi ad oggetto la Valle Camonica nei suoi vari aspetti (storia, arte, cultura, scienza, economia, ambiente, personalità).

Assegnazione di premi per tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato riguardanti il territorio camuno anni 2023-2025

Il premio ammonta a 300 euro per ciascun elaborato di tesi di argomento camuno presentato e riconosciuto coerente con le linee dettate dal presente Avviso. Tali elaborati possono essere riferiti anche a tesi discusse in anni accademici precedenti, purché non già premiate dalla Comunità Montana e dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica. Per le tesi ad argomento generale, la parte sperimentale o applicativa inerente il territorio camuno dovrà essere almeno pari al 30%.

Alla luce delle disponibilità di bilancio, le priorità nell’assegnazione saranno determinate annualmente sulla base della data di presentazione della relativa richiesta all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica.

Oltre a questo premio, assegnato a tutte le tesi di laurea che rispondano ai requisiti del presente Avviso, la Comunità Montana istituisce un Premio di Ricerca speciale riferito a tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato post-laurea che abbiano trattato i seguenti temi generali:

1. l’utilizzo della cartografia digitale per l’analisi e lo studio del territorio camuno;

2. la cultura enogastronomica della Valle Camonica nei percorsi di promozione territoriale;

3. gli indotti economici e turistici del sistema di ciclabilità della Valle Camonica;

4. caratteristiche ed elementi del territorio camuno nel contesto alpino.

Il Premio di ricerca speciale, pari a 1.000 euro sarà assegnato ad una sola tesi riferita ad ogni singolo tematismo sopra elencato, selezionata da una apposita Commissione nominata dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

I premi verranno assegnati sulla base di una richiesta, formulata su appositi moduli, presentata agli uffici della Comunità Montana, corredata da copia cartacea della tesi rilegata e, se disponibile, da copia in formato elettronico (su supporto cd/dvd).

Gli elaborati premiati verranno depositati e catalogati presso la Biblioteca Comprensoriale di Valle Camonica di Breno, e saranno resi consultabili da parte del pubblico. L’autorizzazione alla consultazione è implicita all’atto della presentazione della richiesta del premio. La Comunità Montana si riserva di assegnare i premi nel corso di cerimonie pubbliche di consegna e di presentazione dei lavori di ricerca, organizzati autonomamente o con l’apporto di organizzazioni incaricate. Il presente avviso ha validità per il triennio 2023-2025.