Ossimo: consegnate le benemerenze a Mario Corti e infermieri

domenica, 26 dicembre 2021

Ossimo – Speciale cerimonia a Ossimo (Brescia) con la consegna delle benemerenze al dottor Mario Corti, specialista in medicina interna in pensione e agli infermieri che collaborano con lui al centro medico polispecialistico per il servizio di ecografia, importante riferimento per la comunità di Borno, Lozio, Malegno e Ossimo, e l’assegnazione delle borse di studio. Durante la serata c’è stato un momento di scambio di auguri di Natale allietato da brani musicali, con la presenza degli alunni della Primaria e le associazioni dei quattro Comuni dell’Altopiano del Sole.

Alla cerimonia, che si è svolta nel nuovo centro polivalente di Ossimo, è intervenuto il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, intervistato dalla giornalista Claudia Venturelli, quindi l’assessore all’Istruzione Piera Franzoni ha consegnato le borse di studio.

I quattro sindaci Matteo Rivadossi (Borno), Cristian Farisé (Ossimo), Francesco Regazzoli (Lozio) e Paolo Erba (Malegno) hanno poi ringraziato le associazioni, medici e infermieri per il lavoro che svolgono e il sindaco di Ossimo, Cristian Farisé, ha ringraziato tutti i sostenitori dell’acquisto dell’ecografo, sottolineando “ Sembrava un obiettivo irraggiungibile, ma quando un sogno è valido e ci sono progetti è facile raggiungerlo”.

Il momento forte della serata è stato quello dedicato ai riconoscimenti agli infermieri e alla consegna della benemerenza al dottor Mario Corti, specialista in medica interna in pensione e agli infermieri che collaborano con lui al centro medico polispecialistico.