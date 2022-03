Ormeggi sui laghi di Iseo, Endine e Moro: bando per oltre 1600 posti barca

sabato, 5 marzo 2022

Sarnico – Porti regionali: approvato il regolamento per la gestione degli ormeggi per i laghi di Iseo, Endine e Moro. Il direttore Gloria Rolfi: “Aperto anche il bando per la concessione dei posti barca: sui tre laghi ne sono disponibili oltre 1600. Si potrà partecipare esclusivamente per via telematica”.

L’assemblea dell’Autorità di Bacino ha approvato il regolamento per la gestione degli ormeggi presenti sui tre laghi di competenza – Iseo, Endine e Moro. Contestualmente è stato redatto anche il bando per la concessione dei posti barca in area portuale ed extraportuale. “C’è una novità rispetto al passato – ha sottolineato Gloria Rolfi (a destra nella foto), direttore di Autorità di Bacino – le domande dovranno essere compilate e trasmesse digitalmente, attraverso un modello pubblicato sul portale web www.consorziolaghi.it”.

Il bando è scaricabile direttamente dal sito, su cui è possibile trovare anche l’elenco dei porti e le mappe relative. “La finestra per la presentazione delle domande – ha continuato il direttore – va dal 19 aprile al 10 giugno di quest’anno. La durata della concessione, in caso di aggiudicazione del posto barca, va dal 1 gennaio del prossimo anno al 31 dicembre del 2028”.

Sarà possibile reperire qualsiasi informazione anche presso gli uffici periferici di Autorità di Bacino, a Sarnico, Lovere, Montisola e Iseo.

I posti barca presenti sui tre laghi sono così distribuiti:

LAGO D’ISEO: 1490

LAGO D’ENDINE: 180

LAGO MORO: 11

TOTALE: 1681

Distribuzione per provincia

BRESCIA: Iseo (368 posti barca); Marone (58); Monte Isola (139); Paratico (100); Pisogne (57); Sale Marasino (21); Sulzano (41); Lago Moro (11).

BERGAMO: Castro (14 posti barca); Costa Volpino (66); Lovere (58); Predore (180); Riva di Solto (73); Sarnico (262); Tavernola Bergamasca (53); Lago d’Endine (180).