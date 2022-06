Opa di Sparkasse: il TAR Lazio rigetta l’istanza cautelare di CiviBank

mercoledì, 1 giugno 2022

Bolzano – Il TAR Lazio rigetta l’istanza cautelare di CiviBank: le offerte pubbliche di acquisto vengono riavviate oggi dalle 12.51 alle 17.30

La Sezione Seconda-Quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, riunitasi in camera di consiglio ieri e con ordinanza resa nota oggi ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento della Consob avanzata dal Consiglio di Amministrazione di CiviBank. Si ricorda, infatti, che CiviBank – con ricorso introduttivo notificato in data 29 aprile 2022 al Ministero delle Finanze e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 4 maggio 2022 – aveva impugnato il provvedimento Consob di autorizzazione alla pubblicazione del documento di offerta, sostenendo che le Offerte Pubbliche di Acquisto non si sarebbero potute realizzare in base ad una presunta violazione della normativa riguardante le fondazioni di origine bancaria.

ORDINANZA DEL TAR – Il TAR Lazio, oltre a non ravvisare alcun pregiudizio grave e irreparabile in capo a CiviBank, ha affermato che, prima facie, la questione giuridica sottesa alla controversia, e cioè l’acquisibilità da parte della Fondazione Sparkasse di un partecipazione indiretta in una società bancaria sembra estranea al perimetro dei controlli demandati alla Consob ricadendo piuttosto nell’ambito delle competenze della BCE e della Banca d’Italia le quali hanno autorizzato l’operazione. Il TAR Lazio ha, inoltre rilevato che la disciplina dettata dall’art. 7, c. 3 del D.Lgs. n. 153/1999 (il c.d. Decreto Fondazioni) riguardi le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria conferitaria

e non sia suscettibile di una interpretazione estensiva, tale cioè da riguardare anche le partecipazioni acquisite dalla società bancaria conferitaria.

Per effetto della decisione del TAR, il periodo di adesione delle offerte, che era stato provvisoriamente sospeso con decreto del Presidente della Sezione Seconda-Quater del TAR Lazio alle 12.51 dell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di adesione, è riaperto nella giornata odierna, per il periodo residuo, ossia per 4 ore e 39 minuti.

Precisamente, per effetto dell’ordinanza del TAR Lazio sopra menzionata:

. il Periodo di Adesione delle Offerte è riavviato automaticamente oggi, con decorrenza dalle 12:51 del 1 giugno 2022 e terminerà alle 17:30 del 1 giugno 2022;

. la Data di Pagamento del Corrispettivo per Azione e del Corrispettivo Immediato per Warrant dovuto dall’Offerente relativamente alle Azioni e ai Warrant portati in adesione alle Offerte durante il Periodo di Adesione è fissata per il 6 giugno 2022 (ossia il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come riavviato ai sensi del precedente punto.

Infine, alla luce della pronuncia del TAR Lazio, sulla base di quanto comunicato da CiviBank riguardo al differimento dell’Assemblea degli azionisti, la stessa CiviBank dovrebbe definire al più presto la data e l’orario in cui si terrà l’Assemblea inizialmente convocata (già in seconda convocazione) per lo scorso 25 maggio per procedere, tramite il rappresentante designato, a formalizzare gli esiti delle deleghe raccolte sui vari punti all’ordine del giorno, ivi compreso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

LE DICHIARAZIONI – Il presidente Gerhard Brandstätter ha commentato: “Si tratta di una decisione che finalmente permette di concludere un’operazione caratterizzata da un grande successo in termini di adesioni da parte degli azionisti che evidentemente hanno accolto la proposta Sparkasse positivamente. Il ricorso promosso da CiviBank è stato ritenuto, come da noi sostenuto fin dalla prima ora, non accoglibile ed infondato ed ha avuto come unico effetto quello di ritardare la chiusura di una bella operazione”.

Il Vice Presidente Carlo Costa ha aggiunto: “Abbiamo sempre creduto che le nostre ragioni fossero inequivocabili e siamo sempre più convinti che questa operazione sia un’operazione che soddisfa gli azionisti ed il territorio e che permetterà alla banca di svilupparsi”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò conclude: “Siamo soddisfatti di questa decisione che ci consente di portare a termine la nostra operazione. Ci dispiace che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, che hanno promosso questi ricorsi, abbiano creato un pregiudizio a tutti gli azionisti che hanno aderito alle Offerte ritardando il pagamento del corrispettivo loro spettante e coltivando una iniziativa giudiziaria strumentalizzata anche per differire l’assemblea già convocata e per cui è già stato espresso il voto dei soci per deliberare sul bilancio e sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, che ora auspichiamo possa tenersi nei più brevi tempi tecnici”.