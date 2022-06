Obbligo di mascherina rimane, ecco dove: oggi le decisioni del Governo Draghi

mercoledì, 15 giugno 2022

Sondrio – Ancora brutte notizie per i pendolari italiani sul fronte norme anti-Covid. Il 15 giugno doveva essere l’ennesima data di fine di alcune norme anti-Covid, come promesso dal Governo Draghi. Un’altra previsione disattesa, visto che oggi il Consiglio dei Ministri, stando alle ultime indiscrezioni (si parla addirittura fino a fine settembre), prolungherà l’obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto, nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre. Nel lavoro privato restano in vigore i protocolli e dunque almeno fino a fine giugno non dovrebbe cambiare nulla.

Un po’ di respiro invece dovrebbe arrivare per teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso, interessati con ogni probabilità dallo stop di quest’obbligo che ad oggi in Europa vede l’Italia tra i pochissimi Paesi dove è ancora in vigore.