Nuovi incendi vicino a Bolzano: situazione monitorata

martedì, 12 luglio 2022

Bolzano – Dopo i due incendi boschivi divampati ieri a Bolzano poco sopra Castel Flavon, oggi nuovi roghi sulle passeggiate S. Osvaldo. I Vigili del Fuoco monitorano la situazione.

Questa mattina un incendio si è sviluppato sulle passeggiate di S.Osvaldo, mentre nel primo pomeriggio, verso le 15, un rogo di maggiori dimensioni si è sviluppato nella stessa zona, nel tratto verso il Peter Ploner. La situazione è costantemente monitorata dai Vigili del Fuoco, alle prese con le operazioni di spegnimento delle fiamme.

“Possiamo presumere che gli incendi siano stati appiccati intenzionalmente”, sottolinea Florian Blaas, direttore dell’Ufficio amministrazione forestale, che sottolinea come l’autorità forestale abbia intrapreso iniziative per controllare le aree. Blaas invita la popolazione a chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in presenza di incendi boschivi e qualsiasi altro tipo di emergenza ambientale”. Da alcuni giorni, anche in Alto Adige, è alto il rischio di incendi boschivi.