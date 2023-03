“Neve senza barriere”, con Anffas tutti in pista al Bondone

sabato, 18 marzo 2023

Trento – Si è tenuta nei giorni scorsi al Centro Fondo Viote Monte Bondone la prima edizione di “Neve senza barriere” che ha coinvolto 50 allievi delle strutture Anffas Trentino onlus, 25 educatori, 2 insegnanti di educazione motoria e 3 giovani del servizio civile universale provinciale.

Grazie alla speciale collaborazione di 4 insegnanti della Scuola di sci del Centro Viote e di 7 addetti alla guida dell’associazione nazionale Carabinieri della Val di Cembra, tutti i partecipanti hanno avuto l’occasione per cimentarsi in diverse attività, dallo sci di fondo alle ciaspole, sperimentando anche la motoslitta e il quad. Al termine delle attività, il gruppo, che nel suo insieme era formato da 104 partecipanti, si è ritrovato al Rifugio Capanna Viote per un pranzo in compagnia.

Nel corso del pomeriggio sono state consegnate all’assessore Chiara Maule, al presidente Aldo Visintainer dell’associazione Carabinieri, all’ispettore Tranquillini e al gruppo degli insegnanti del Centro Fondo le 4 targhe appositamente realizzate dal settore Formazione Professionale di Anffas per riconoscere il supporto fornito in occasione della manifestazione. Erano presenti il presidente di Anffas Luciano Enderle con il direttore generale Paolo Girardi e il responsabile delle relazioni esterne Andrea Bosetti. Un’altra targa verrà poi consegnata ad Asis per la costante collaborazione in questo speciale ed atteso appuntamento.

Agli allievi che hanno partecipato è stata invece donata una medaglia d’oro con raffigurato il marchio della giornata.

L’appuntamento è stato realizzato con il sostegno del Comune e il contributo dell’Azienda Forestale, ma anche grazie all’impegno di tutti gli educatori e degli insegnanti di educazione motoria, Enrica e Marco, che assieme ai collaboratori esterni ad Anffas agevolano il protagonismo di tutti gli allievi, valorizzandone l’impegno.