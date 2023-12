Natale e Capodanno sulle montagne dell’Alta Engadina e St.Moritz

martedì, 12 dicembre 2023

Silvaplana – Le attuali condizioni della neve ad inizio della stagione invernale in Alta Engadina sono ottimali, una benedizione grazie alle persistenti nevicate di novembre, che continuano anche a dicembre. Per la gioia degli impianti di risalita e degli appassionati di sport invernali, ci sono già le condizioni perfette per un inverno nevoso. Ci sono anche alcuni highlight che attendono nelle prossime vacanze gli appassionati della neve e del freestyle, sia principianti che professionisti, ma anche gli amanti della neve che vogliono semplicemente ammirare un paesaggio innevato da favola. Foto di Romano Salis.

Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains AG www.mountains.ch , Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG www.corvatsch-diavolezza.ch promuovono congiuntamente la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, strutture alberghiere in quota e a valle uniche nel loro genere, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive straordinarie.

CORVATSCH 3303M

FESTEGGIARE SULLA PISTA, SCIANDO DI NOTTE

Allacciarsi gli sci o lo snowboard e divertirsi sulla pista notturna illuminata artificialmente più lunga della Svizzera sulla montagna dello sci Corvatsch – 4,2 km… ciò si può fare quasi ogni venerdì durante la stagione invernale 2023/24, ma anche – in via eccezionale – durante la speciale Corvatsch Silvester Snow Night il 31 dicembre 2023. Si scia e si festeggia dalle ore 19 fino alle ore 2 – con ultima salita possibile alle ore 1:40. La stazione intermedia Murtèl ospita durante quest’ultima serata e nottata dell’anno lo Street Food Festival con gustose specialità internazionali.

CORVIGLIA 2486M

PER SCIATORI E AMANTI DELLE FESTE ESCLUSIVE SULLA NEVE, DI GIORNO E DI NOTTE

Un ambiente esclusivo accoglie l’ospite sulla montagna del jet set Corviglia durante le festività di Natale e poi anche l’ultima notte dell’anno: ogni festa a quasi 2500 m al Restaurant & Bar White Marmot è particolare ed unica! Incanta il paesaggio nevoso „fuori dai finestroni“, ma anche gli interni con l’atmosfera unica e il design straordinario di questa location

La serie di eventi Lunch & Dance: il primo Lunch & Dance si svolgerà nel ristorante White Marmot il 27 dicembre 2023. Ulteriori informazioni, comprese tutte le date degli eventi e i DJ

DIAVOLEZZA 2978M

FESTEGGIARE IL NATALE, AFFACCIANDOSI SUL “BALCONE“ PIÙ BELLO DEL MONDO ALPINO, CON VISTA SUL MONDO DEI GHIACCIAI – IL MASSICCIO DEL BERNINA

Il panorama è magnifico perché la posizione del rifugio BERGHAUS DIAVOLEZZA 2978M è piuttosto singolare. Con una visione prospettica si possono osservare « come da un balcone » il mondo dei ghiacciai che spazia dal Piz Palü (3899m) al Piz Bernina (4048m), l’unica cima che supera i 4000 metri nelle Alpi Orientali. In Italia il paesaggio alpino è più conosciuto con il nome di „massiccio del Bernina“ con ben due lingue dei ghiacciai di Pers e Morteratsch.

DIAVOLEZZA è facilmente raggiungibile tutto l’anno in funivia a 2978m. La meta è famosa in tutto il mondo agli alpinisti, ma anche ai turisti provenienti soprattutto dall’Asia, e agli sciatori in inverno. A dir il vero è però una meta turistica ancora troppo poco conosciuta agli ospiti italiani

Durante le festività presso la stazione in vetta si può pranzare o fare merenda, ma fare anche un bagno nell’idromassaggio-jacuzzi sul terrazzo .

MUOTTAS MURAGL 2456M

FESTEGGIARE LONTANO DA TUTTO E TUTTI, IN UN PAESAGGIO DA FAVOLA

La serata si prospetta da una parte romantica e festosa in alta quota sulla montagna Muottas Muragl, da dove la vista panoramica è una delle più belle delle Alpi, amata e dipinta tanta anche – ai suoi tempi – dall’artista e pittore Giovanni Segantini. Si sale con la cremagliera per raggiungere la piattaforma con due ristori, dove il 31.dicembre 2023 l’aperitivo viene servito presto alle ore 19 e poi la cena con un menù a 6 portate, con la possibilità di scegliere tra un intrattenimento musicale tradizionale e una festa con DJ.

Durante tutte le festività – a partire dal 23 dicembre 2023 – qui si può anche optare per una cena MOUNTAIN DINING a lume di candele, molto amata anche dalla gente locale.

Ciò che distingue questo posto con il suo paesaggio davvero unico è che i proprietari sono molto sensibili al rispetto della natura circostante e dell’ambiente in generale.

Qui non si fanno i fuochi d’artificio di Capodanno. Il motivo sta nel fatto che non si devono disturbare gli animali selvatici, in particolare parliamo soprattutto – man non solo – di una mandria enorme di stambecchi che vi „abita“ indisturbata nei dintorni. Il leitmotiv è di non inquinare la meravigliosa natura ancora intatta intorno a Muottas Muragl – nemmeno con gli inutili rifiuti dei fuochi d’artificio. Per prenotare

Per sapere di più anche sul primo „Plusenergie-Hotel“ delle Alpi, il Romantik-Hotel Muottas Muragl ecosostenibile e autosufficiente, scrivetemi per un testo interamente dedicato alla struttura alberghiera: hhofer@hhcomunica.com

SILS/FURTSCHELLAS

FESTEGGIARE LONTANO DALLE PISTE

È originale e accogliente il Ristorante Kuhstall – questa ex-stalla di alpeggio che vanta uno stile unico. Con buoni scarponi da montagna indosso la si raggiunge a piedi partendo dalla stazione a valle Furtschellas a Sils in Engadina. Festeggiare qui l’ultimo dell’anno è più rilassante rispetto alle vicinissime piste da sci. Ci si può divertire in modo semplice con un menù dedicato e un pò di musica dance. Per chi lo desidera può ritornare a fine festa a valle in slittino .