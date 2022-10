Morbegno, la CISL sul dimensionamento scolastico: “Noi non coinvolti”

venerdì, 7 ottobre 2022

Morbegno – In merito alla proposta di dimensionamento scolastico relativo all’unificazione dei due istituti comprensivi di Morbegno (IC Spini Vanoni e IC Damiani), la CISL e la CISL Scuola in una nota si dichiarano “dispiaciute del fatto di non essere state coinvolte nella discussione e sottolineano che l’unica organizzazione sindacale che ha partecipato all’incontro del 27 settembre in Provincia, è lo SNALS, un sindacato autonomo e minoritario”. Secondo Elisa Ripamonti, Segretaria Generale Cisl Scuola Sondrio e Davide Fumagalli, Segretario Generale UST Cisl Sondrio, “la CISL Scuola, che ha tra i suoi iscritti più del 53% del personale scolastico della provincia di Sondrio, insieme alla CISL Sondrio, che tutela, oltre gli interessi categoriali anche quelli dell’utenza (studenti e famiglie), rivendicano l’opportunità di promuovere la qualità dell’offerta formativa evitando di far prevalere semplici logiche politiche e, a tal fine, chiedono di prendere in considerazione, per la riorganizzazione dell’offerta formativa, un approccio complessivo del territorio provinciale non limitandosi a quello tra i due istituti menzionati. Non condividendo, nei tempi e nei modi, il percorso intrapreso, abbiamo richiesto e sollecitato un incontro urgente con il Presidente della Provincia e il consigliere con delega all’istruzione e formazione, convinti del valore aggiunto che deriva da scelte ampiamente condivise e della necessità di disinnescare le reazioni per una scelta oggi controproducente“.