Lombardia, gli interventi per la nuova rete elettrica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

mercoledì, 25 maggio 2022

Valdidentro – Rete elettrica interessata da interventi in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli interventi previsti in Lombardia sono localizzati principalmente nell’area di Milano e in provincia di Sondrio. Nel capoluogo lombardo è prevista la connessione alla rete elettrica nazionale delle cabine primarie, di proprietà del distributore locale, di Rogoredo, Trento, Mugello e San Cristoforo. Saranno realizzati, complessivamente, circa 13 km di nuovi collegamenti in cavo interrato che garantiranno maggiore magliatura della rete cittadina e maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell’energia.

In provincia di Sondrio, è previsto l’ampliamento della nuova Stazione Elettrica di Premadio nel comune di Valdidentro. L’intervento prevede l’installazione di componenti funzionali al collegamento dei nuovi elettrodotti da realizzare.

In particolare, l’elettrodotto in cavo tra Livigno e Premadio che prevede la posa di due linee parallele, ciascuna lunga circa 20 km, che saranno da realizzarsi lungo la SS301 a oltre 1.500 metri di altezza sul livello del mare. È previsto, inoltre, l’interramento delle linee in ingresso alla Stazione Elettrica di Premadio. Saranno demoliti circa 3 km di esistenti elettrodotti aerei e realizzati 5,6 km di nuove linee in cavo. Il complesso degli interventi garantirà maggiore sicurezza e resilienza alla rete locale.