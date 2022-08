Limone: due turisti chiedono aiuto al 112, poi tornano da soli

giovedì, 18 agosto 2022

Limone del Garda – Coppia di coniugi, turisti tedeschi, uscita ieri per un’escursione sulle montagne sopra Limone sul Garda (Brescia) ha contattato ieri sera il 112 per un intervento di soccorso, visto che erano sfiniti. Le comunicazioni erano possibili solo a tratti e l’unica indicazione ricevuta era quella secondo cui si trovavano nella zona del Monte Bestone. Sono quindi partite le squadre territoriali del Cnsas, V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Sabbia, insieme con i carabinieri e i vigili del fuoco. Sotto la pioggia, al buio, i soccorritori – una ventina le persone impegnate – hanno vagliato boschi e sentieri ma dei due nessuna traccia. Non erano nemmeno raggiungibili al telefono. Alcune ore dopo è stato possibile verificare che la coppia era rientrata in modo autonomo ma non lo avevano comunicato.

Quando si chiede aiuto – ricordano al Soccorso Alpino – è fondamentale restare sempre a disposizione e in contatto con i soccorritori: non solo, occorre anche riferire subito ogni cambiamento della situazione e tutto quello che può essere rilevante per le operazioni. Chiamare il 112 mette in azione persone, mezzi e risorse che svolgono un ruolo di massima importanza per la comunità. Un appello al senso di responsabilità di ciascuno è doveroso: una richiesta di soccorso va sempre effettuata e gestita con la massima serietà.