domenica, 8 gennaio 2023

Marone (Brescia) – Appuntamento sull’Europa e il Sebino: oggi – domenica 8 gennaio, con inizio alle 18 – al centro civico don Benedetti, ex Villa Vismara, a Marone (Brescia) è in programma l’incontro su: “L’Europa per il turismo sul lago d’Iseo”.

Interverranno oltre agli eurodeputati Silvia Sardone e Danilo Oscar Lancini, l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini, il sindaco di Marone Alessio Rinaldi e Marco Ghitti, presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano.