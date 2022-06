L’estate sull’Alpe Cimbra e Vigolana, Vecchiato: “Tre mesi di eventi e sport”

mercoledì, 1 giugno 2022

Alpe Cimbra – L’Alpe Cimbra e la Vigolana si preparano a grandi eventi estivi. Dopo l’arrivo del Giro d’Italia a Lavarone, che ha richiamato migliaia di fan e turisti, è in arrivo un grande appuntamento per i biker la “100 Km dei Forti”, in calendario dal 10 al 12 giugno, seguiranno eventi e manifestazioni sportive tutta l’estate. Il Lecce e il Cittadella torneranno ad allenarsi e preparare la stagione agonistica 2022/2023 all’Alpe Cimbra.

“Abbiamo predisposto un ricco cartellone estivo – svela Daniela Vecchiato (CLICCA QUI PER IL VIDEO), direttrice di Apt Alpe Cimbra e Vigolana – per scoprire e vivere i territori incontaminati della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e della Vigolana: bambini, giovani, famiglie e persone più avanti in età avranno tante opportunità di svago, divertimento e anche di fare sport”.

Iniziamo dallo sport: dopo la “100 Km dei Forti” sono in programma i ritiri delle squadre di calcio del Cittadella e Lecce, che torneranno a preparare la stagione tra le pinete e i campi sportivi dell’Alpe Cimbra. Il Lecce è legato all’Alpe Cimbra, visto che il ritiro dello scorso anno ha portato bene alla squadra giallorossa, che è stato promosso in Serie A. Quindi l’8 e il 9 luglio la tappa del Tour Transalp è diventato uno degli eventi ciclistici più famosi e conosciuti. L’affascinante traversata alpina è il momento clou assoluto per ogni ciclista dilettante.

“Partecipare al Tour Transalp una volta nella vita” è per molti ciclisti un obiettivo individuale per il quale allenarsi e prepararsi. E’ un evento ciclistico amatoriale, con sette tappe, circa mille partecipanti provenienti da 35 nazioni, 800 chilometri di percorso e 18.000 metri di dislivello. I ciclisti arriveranno a Lavarone l‘8 luglio con ripartenza la mattina dopo. Inoltre sabato 10 e domenica 11 settembre, si disputerà l’11esima edizione della Due Giorni trial Folgaria Alpe Cimbra, raduno internazionale di moto trial storiche e moderne. L’11 settembre a Luserna è in programma Trail Running, corsa competitiva in natura sulla media e lunga distanza.

Tra gli appuntamenti di richiamo spicca la Seconda Rimpatriata dei Forum Nike Missile, il torneo di Disc Golf – Alpe Cimbra Open 2022, in programma il 2 luglio, per proseguire con la Notturna al Forte Belvedere, quindi l’alba in Malga -Millegrobbe il 17 luglio, con sveglia alle 5:30 e il giorno successivo “Degustando l’Oltresommo Nosellari“, inizio alle 8:30, camminata enogastronomica di 10 km lungo il Sentiero dell’Acqua, tra antichi mulini e segherie, attraverso i borghi di San Sebastiano, Tezzeli, Cueli, Carbonare e Nosellari.

Dal 21 al 24 luglio è in calendario il Festival del Gioco: quattro giorni dedicati alla famiglia con un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini. I protagonisti della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick.

Il 7 agosto è in cartellone la Vigolana The Race, un percorso tecnico ed entusiasmante, che si snoda tra lussuregganti pascoli alpini, tenebrosi boschi, impervi ghiaioni ed incantevoli creste aeree.

A conclusione dell’estate il grande evento “Latte in Festa” al Parco Palù, che si terrà 17 e 18 settembre: un viaggio tra i sapori della natura, prendere parte a passeggiate, incontri, assaggi, alla mungitura delle mucche e scegliere tra le diverse attività.