Laghi d’Iseo, Endine e Moro: pronti progetti per due milioni e 521 mila euro

sabato, 11 marzo 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Laghi d’Iseo, Endine e Moro: presentati in Regione i progetti relativi alle opere da eseguire sul territorio dei tre laghi, cantierizzabili entro la fine dell’anno. Saranno cofinanziati dal Pirellone e dai Comuni lacustri.

L’Autorità di Bacino ha presentato in regione i progetti – concordati con le amministrazioni comunali del territorio – relativi alle opere pubbliche da realizzare sui laghi di competenza. Autorità di Bacino ha raccolto le richieste provenienti dai comuni soci, per poi sottoporli al Pirellone ed ottenere un finanziamento in merito.

“Si tratta di opere per due milioni e mezzo di euro – spiega Alessio Rinaldi, presidente di Autorità di Bacino (AdB) – dei quali due milioni dovrebbero essere a carico di Regione Lombardia, mentre il restante verrebbe investito dai comuni richiedenti”.

Dal canto suo, l’Autorità di Bacino ha sottoposto a Regione due progetti: “Il primo – continua Rinaldi – è relativo alla riqualificazione ed alle opere di completamento dell’area del porto commerciale di Sale Marasino: in particolare, in questo caso, serve rifare la pavimentazione ormai ammalorata. L’altra riguarda invece la demolizione dell’immobile demaniale pericolante nelle vicinanze della sede della società Navigazione Lago d’Iseo a Costa Volpino e del cantiere nautico. In questo caso l’obiettivo è invece quello di riqualificare la zona e renderla vivibile”.

Si tratta, per ora, solamente di proposte progettuali: tra qualche mese – solitamente ad agosto – la Regione emanerà il decreto di finanziamento per le Autorità di Bacino regionali che hanno fatto richiesta del contributo. Una volta ottenuto il finanziamento, i soggetti dovranno appaltare le opere entro la fine del 2023 e partire poi con i lavori.

I PROGETTI

Manutenzione straordinaria ed opere accessorie porti e demanio regionale Laghi d’Iseo, Endine e Moro: costo opera 1.050.000 euro – potenziale finanziamento massimo 1.050.000 euro

Demolizione immobile demaniale pericolante in Comune di Costa Volpino (Bergamo): costo opera 300.000 euro – potenziale finanziamento massimo 300.000 euro

“Riqualificazione della passeggiata Lungolago e Giardini Marinai d’Italia con nuovo ormeggio per la Motonave Capitanio in Comune di Lovere (Bergamo): costo opera 400.000 euro – potenziale finanziamento massimo 200.000 euro

Riqualificazione scogliera e Parco Pubblico in località Lido Nettuno in Comune di Sarnico (Bergamo): costo opera 150.000 – potenziale finanziamento massimo 75.000 euro

Lavori di riqualificazione spondale e nuovi pontili Lago Moro in Comune di Darfo Boario Terme (Brescia): costo opera – 100.000 euro – potenziale finanziamento massimo 50.000 euro

Riqualificazione spiaggia pubblica – Perla Sebina: costo opera 371.000 euro – potenziale finanziamento massimo 185.500 euro

Manutenzione straordinaria ed opere di completamento area Porto Commerciale in Comune di Sale Marasino (Brescia): costo opera 450.000 euro – potenziale finanziamento massimo 450.000 euro

TOTALE: 2.521.000 euro, di cui 510.500 euro a carico degli Enti proponenti (255.250 euro su annualità 2023, 255.250 euro su annualità 2024), 2.010.500 euro a carico di Regione Lombardia (603.150 euro su annualità 2023 e 1.407.350 euro su annualità 2024).