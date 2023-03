venerdì, 24 marzo 2023

Breno (Brescia) – L’acqua della Valle Camonica e Valtellina è di ottima qualità. La conferma arriva da Ats della Montagna che ha presentato i risultati del monitoraggio su 1.136 sorgenti, 514 punti rete, 38 pozzi, quattro laghi o bacini artificiali, e 89 casette dell’acqua di Valle Camonica e Valtellina.

Dal campionamento chimico e microbiologico effettuato dai tecnici di Ats emerge che l’acqua dalla rete pubblica è molto buona e salubre, perché le analisi di routine effettuate non hanno evidenziato cariche microbiche o inquinanti in concentrazioni tali da costituire un problema di salute pubblica. Su 3.106 prelievi effettuati, 2.619 campioni sono risultati conformi ai parametri, per una percentuale dell’84%.