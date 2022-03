Breno, la Valle Camonica ricorda Angelo Farisoglio: gli eventi

lunedì, 14 marzo 2022

Breno – La Valle Camonica e Breno ricordano Angelo Farisoglio, ex presidente della Cooperativa Arcobaleno di Breno, di cui è stato presidente dal 1994, con un convegno, una mostra e una celebrazione.

Gli appuntamenti sono in programma oggi a Breno (Brescia): al Palazzo della Cultura il convegno su “Un progetto di vita che guarda al futuro delle persone disabili”, in programma alle 9.30, alle 11 la presentazione di video e mostra e alle 20 in duomo, la messa celebrata da don Tino Clementi, ex direttore dell’Eremo a conclusione della giornata in ricordo di Angelo Farisoglio (nella foto).