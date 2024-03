Iseo in fiore, grande evento sulle rive del lago: il programma

sabato, 16 marzo 2024

Iseo (Brescia) – Un grande evento è in arrivo a Iseo: sabato 23 e domenica 24 marzo è in programma “Iseo in fiore“. La manifestazione è stata presentata nella sala consiliare della località del Sebino alla presenza del sindaco Marco Ghitti, Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni360, che ha promosso l’evento, quindi amministratori locali e responsabili del Centro Turistico Sassabanek.

“Iseo in fiore” è un’esperienza immersiva nella bellezza e nella diversità del mondo floreale. L’Amministrazione Comunale di Iseo, il Centro Turistico Sassabanek e PromAzioni360 organizzano e un’occasione unica di esplorazione e ispirazione, dove il lago d’Iseo diventerà la cornice perfetta per celebrare la natura e la creatività: manifestazione destinata a diventare il classico appuntamento primaverile dedicato ai fiori ed al verde, più atteso del lago d’Iseo.

L’evento si svolgerà il 23 e 24 marzo, dalle 10 alle 18:30, sulle rive del lago di Iseo, nella splendida location di Iseo-Sassabanek – arricchita, per l’occasione, con stand espositivi florovivaistici, artigianali, artistici e caratteristici, attività ludiche, riciclo creativo e rispetto ambientale a tema natura e biodiversità

“I visitatori – spiegano gli organizzatori – avranno la possibilità di immergersi nel “Green” tra le novità botaniche dell’anno, perdersi fra i cappelli e le acconciature floreali del concorso “Ho solo fiori per la testa” che con i suoi premi in gioiello inviterà i visitatori ad indossare e farsi fotografare con elementi vegetali sul capo per creare all’interno dell’evento un’atmosfera di grande impatto visivo e decorativo, o degustare, con gli esperti di Sanremo , gli aperitivi ai fiori commestibili, o ancora girare in carrozza o sentir “cantare “ gli alberi e i fiori”.

Saranno numerose le attrattive e molti eventi anticiperanno la manifestazione “Iseo in fiore” nella cittadina lacustre: le due feste in piazza del 22 e 23 marzo – dal titolo “Aspettando Iseo in Fiore“, che proporranno ore di divertimento con Dj set di Radio Bruno. Venerdì 22 marzo: dalle 20 a mezzanotte Dj Set e Animazione. Le migliori hit musicali dagli anni 2010 a oggi; sabato 23 marzo dalle 18 a mezzanotte Musica Live e Dj Set. Le migliori hit musicali dagli anni 90 al 2010.

Iseo in fiore regalerà momenti green indimenticabili, celebrando la bellezza e le particolarità della natura e del territorio Sebino, profumati dalle fragranti essenze dei fiori ed estasiati dai loro fascino