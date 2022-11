Intervento sulla rete idrica in via Leopardi ad Artogne

martedì, 1 novembre 2022

Artogne (Brescia) – Rottura delle rete idrica in via Leopardi ad Artogne (Brescia), l’Amministrazione comunale ha avviato in questa giornata festiva la richiesta di riparazione con l’intervento di somma urgenza da parte dell’azienda che ha in appalto i lavori di manutenzione.

Nel pomeriggio l’intervento con la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua e il guasto è stata riparata provvisoriamente. Domani mattina – come comunicato dal Comune – ci sarà l’intervento per la sostituzione di un tratto di tubazione ammalorata per cui sarà sospesa momentaneamente l’erogazione idrica.