Intervento della Cisl di Sondrio: la Valtellina sostenga la professione infermieristica

giovedì, 22 dicembre 2022

Sondrio – “La Valtellina sostenga la professione infermieristica”. La presentazione dei neo-laureati del corso triennale in Infermieristica, per il 2022, della sede distaccata di Faedo Valtellino dell’Università di Milano-Bicocca è (l’ennesima) occasione per ricordare a tutti la drammatica mancanza di personale del sistema socio-sanitario.

“Nella nostra Provincia i saldi negativi sono impietosi, basti pensare che gli infermieri operanti nelle strutture ospedaliere della provincia dal 2018 ad oggi sono diminuiti di ben 215 unità, (tra le quali 46 si sono addirittura cancellate dall’ordine, cessando la professione, non per collocamento a riposo ma perché non reggevano lo stress lavorativo al quale erano sottoposti) a cui bisogna aggiungere il fabbisogno necessario di ulteriori 240 infermieri previsti affinché possano funzionare case di comunità e ospedali.

La situazione per il personale OSS e ASA, anche se differente per alcuni aspetti e criticità, non versa certo in condizioni migliori, così come la condizione conclamata e dibattuta dei dirigenti medici che da 443 del 2019 arriveranno a meno di 360 alla fine di quest’anno!

A questo scenario già di per sé pesante occorre aggiungere altri fattori di criticità comuni ad altri settori:

– L’età media avanzata della popolazione infermieristica ed in generale socio sanitaria (52 anni nella ASST Valtellina)

– L’aggravio sempre maggiore dei carichi di lavoro, conseguenza diretta della carenza di organici, che aumenta e colpisce lavoratrici e lavoratori già stanchi e stressati da due anni di pandemia, il disagio dei turni di 12 ore, soppressione turni di riposo.

Il comparto socio-sanitario, come più volte ribadito, è complesso, coinvolge diversi livelli istituzionali e necessita dunque di capacità politiche di visione a medio-lungo termine che non possono esprimersi solo attraverso la legislazione (LR n° 22/2021) ma attuando e verificando l’effettiva realizzazione nei diversi contesti in special modo in quelli come la nostra Provincia riconosciuti “specifici” in relazione alle caratteristiche del territorio che tutti conosciamo.

Malgrado la complessità del quadro che è stato delineato, come portatori di interesse, abbiamo il dovere di fare la nostra parte contribuendo con delle proposte attuabili a livello territoriale.

Per quanto riguarda la carenza di personale infermieristico occorre elaborare un progetto articolato finalizzato ad implementare il numero di iscritti valtellinesi alla facoltà di infermieristica coinvolgente le istituzioni, le associazioni del nostro territorio, le realtà economiche private e gli enti pubblici dotati di capacità di spesa.

In attesa di realizzare la cabina di regia territoriale per l’offerta formativa della nostra Provincia occorre coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in percorsi di avvicinamento volti ad incrementare la conoscenza della professione infermieristica.

Già a metà del terzo anno di scuola secondaria di primo grado bisognerebbe orientare gli studenti presentando le scuole di secondo grado che possano permettere di acquisire un bagaglio culturale tale da favorire il superamento del test di ingresso per le professioni sanitarie.

Successivamente, a fine terzo anno-metà del quarto del ciclo di scuola secondaria di secondo grado sarebbe auspicabile proporre un orientamento verso il corso triennale in infermieristica. Altro suggerimento importante sarebbe creare un percorso di preparazione tecnico scientifico mirato al superamento del test di ingresso alle professioni sanitarie (per aumentare le probabilità di successo delle future matricole al superamento del test, oggi purtroppo tutt’altro che scontato).

Ma il cuore del progetto è di riuscire a sostenere, con un importante aiuto economico, gli studenti universitari durante il percorso di laurea, alleggerendo il peso delle tasse universitarie, pagando le spese di viaggio e di alloggio in appartamento durante lo svolgimento dei tirocini fuori sede e contribuendo all’acquisto di testi e materiale didattico e di formazione.

In questo percorso è auspicabile la collaborazione e la partecipazione diretta dell’Opi (Ordine delle Professioni Infermieristiche) e della stessa Università di Milano-Bicocca. Il sistema socio-sanitario, quello scolastico e quello infrastrutturale sono elementi che determinano pesantemente la qualità di vita e di benessere che un territorio può offrire a chi ci abita. Il tema della attrattività per contrastare i trend dell’urbanizzazione, dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione passano quindi dalle scelte che riusciremo a mettere in campo anche a livello locale per risolvere le diverse criticità tra cui certamente quella in questione! Come Cisl ci siamo attivati e ci stiamo impegnando per provare a realizzare una serie di interventi“, ha affermato il Segretario Generale UST Cisl Sondrio, Davide Fumagalli.