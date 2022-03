Insediato a Sondrio il nuovo prefetto Roberto Bolognesi

lunedì, 7 marzo 2022

Sondrio – E’ arrivato a Sondrio il nuovo Prefetto, Roberto Bolognesi (nella foto), 54 anni, reggiano d‘origine, arriva a Sondrio al posto di Salvatore Pasquariello assegnato a Varese. Il nuovo prefetto di Sondrio ha ricoperto vari incarichi a Varese, prima capo di gabinetto, quindi vice prefetto vicario, e durante l’emergenza Covid ha assunto importanti ruoli a Bergamo, Alessandria e Verbania.

Il saluto del nuovo Prefetto, Roberto Bolognesi

“Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Sondrio, rivolgo il mio più cordiale saluto ai parlamentari, a tutte le autorità civili, militari e religiose, ai magistrati, alle forze di polizia, agli amministratori locali, alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali, agli organi d’informazione, al mondo dell’Associazionismo e del volontariato ed a tutta la Comunità della Valtellina e della Valchiavenna.

Sono molto onorato di svolgere il ruolo di rappresentante dello Stato in questa bella realtà e assicuro, con spirito di servizio, il mio massimo impegno a mantenere e se possibile accrescere ulteriormente il benessere di questa provincia, apprezzata per laboriosità, generosità, fecondità di interessi culturali e per la suggestione delle sue bellezze paesaggistiche.

Con entusiasmo mi accingo a rivestire il mio nuovo incarico e – certo di poter contare sulla collaborazione di tutte le componenti della società – formulo l’auspicio che il lavoro comune possa essere fruttuoso e fautore di nuovi traguardi secondo l’interesse pubblico, in accordo con le esigenze espresse dal territorio”.