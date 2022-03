Ponte di Legno, il vescovo Tremolada inaugurerà il nuovo altare della chiesa

lunedì, 7 marzo 2022

Ponte di Legno – Rinnovato l’altare della chiesa parrocchiale di Ponte di Legno (Brescia) e il 25 marzo sarà il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada ad inaugurarlo. Come annunciato dal parroco di Ponte di Legno, don Alessandro Nana, sono in programma due appuntamenti in cui l’artista – Edoardo Ferrari – che ha realizzato l’opera svelerà il significato del nuovo arredo liturgico. Il primo incontro è in calendario questa sera – lunedì 7 marzo – con inizio alle 20.30 – nella chiesa parrocchiale, il secondo dedicato ai fanciulli e ragazzi è in programma venerdì 18 marzo, alle 15.30 e alle 16.30, sempre in chiesa.

Il nuovo altare (nella foto) sarà inaugurato dal vescovo Tremolada in una solenne cerimonia alle 18 di venerdì 25 marzo