Il nuovo centro turistico-didattico a Verceia

martedì, 13 dicembre 2022

Verceia – Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo centro turistico-didattico a Verceia, in località Serto. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia con 400 mila euro, quale migliore proposta sul bando Lombardia to Stay del 2019, ha portato alla costruzione di una struttura con spogliatoi, sala didattica e di alcuni locali tecnici. Oltre a queste opere, sono stati acquistati arredi ed attrezzature necessari ad avviare le attività che animeranno il nuovo centro, cioè creare un punto di riferimento per i turisti della bassa Valchiavenna, area Lago di Mezzola in particolare.

Il centro, ideato grazie al coordinamento tra Amministrazione Comunale, Consorzio Turistico della Valchiavenna e alcune realtà locali (sezione Cai Verceia-Novate in particolare), rappresenterà un utile supporto per tutti coloro che intenderanno percorrere i sentieri e visitare le bellezze che il territorio offre. Presso la struttura sarà possibile ricevere informazioni per poter affrontare le escursioni in modo autonomo o accompagnati da Guide, così da garantire un turismo consapevole e informato ed evitare al contempo possibili situazioni di pericolo per i visitatori.

Il centro fungerà da punto promozionale per la comunicazione di tutte quelle attività ed eventi outdoor sempre più richiesti negli ultimi anni dai turisti, incentivando così i tanti visitatori ad una permanenza più lunga oppure a ritornare. Il nuovo centro è anche un utile appoggio per la manutenzione e il noleggio delle biciclette e per un primo approccio all’arrampicata (principalmente per i più piccoli). Particolare attenzione verrà dedicata alle gite scolastiche che saranno un ottimo veicolo sia didattico che promozionale. Il centro turistico-didattico che la prossima primavera avvierà le proprie attività.