I migliori evidenziatori per la scuola e l’ufficio

mercoledì, 21 dicembre 2022

Set evidenziatori

Chi non ricorda i mitici evidenziatori fluorescenti che si usavano alla scuola elementare?

Ancora oggi sono in voga, e non solo a scuola bensì anche in ufficio e in casa, insomma in ogni luogo dove ci si necessità di selezionare parti di testo e sottolinearle con colori vivaci per fare saltare meglio all’occhio o tenerle a mente.

Oggi il mondo degli evidenziatori ci offre una selezione completa di evidenziatori, di tutti i colori e di tantissime marche e formati diversi.

Infatti si va dal classico evidenziatore standard di un tempo, di nota marca, fino a tipologie di evidenziatori a penna, con punta sottile, oppure mini evidenziatori da tenere in tasca per le emergenze, o se si è insegnanti, anche per fare un regalo carino agli alunni a fine scuola.

Anche per il collega di lavoro un set di evidenziatori di diversi colori potrebbe essere un pensiero carino, magari per qualche occasione particolare.

Ancora ci si sbizzarrisce nelle diverse tonalità, da quelle più accese a quelle più tenui.

I set di evidenziatori sono oggi un must to have per quel che riguarda gli accessori da scrivania, sia per alunni e studenti delle scuole superiori, sia in ufficio, sia anche come articoli da avere in casa per creare disegni o testi fluorescenti, o sottolineare parti di testo da ricordare.

Se ne possono trovare sia in confezioni piccole, da 4 o 6 pezzi, sia più grandi, da 10, 15 e anche fino a più di 20 evidenziatori, come fossero una confezione di pennarelli.

Evidenziatori pastello

Se un tempo infatti i colori base erano giallo fluo, verde fluo, a cui si sono aggiunti poi il rosa fucsia fluo, l’azzurro fluo e l’arancione fluo, oggi la gamma di colori spazia in una selezione completa di evidenziatori, di tonalità dalle più chiare alle più vivaci.

Troviamo infatti anche tanti evidenziatori pastello, dai colori tenui anziché fluo, che vanno dal lilla, al rosa chiaro, al giallo pulcino, all’azzurro cielo, al verde acqua e tanti altri ancora.

La lunghezza del tratto va da 2 a 5mm, inoltre i classici evidenziatori hanno punta piatta, che si può utilizzare sia nel senso della larghezza, per evidenziare, come pure nel senso della lunghezza, per un tratto più sottile, per sottolineare o scrivere.

I moderni evidenziatori hanno anche la tecnologia Anti-Dry-Out ovvero che possono stare senza tappo per diverse ore senza seccarsi.

Inoltre oggi sono più ecologici, ovvero sono realizzati con inchiostro a base d’acqua.

Evidenziatori economici

Ci sono vari tipi di evidenziatori, come abbiamo visto, di diverse marche e quindi anche diverse fasce di prezzo.

Gli evidenziatori economici sono quelli che si possono trovare all’ingrosso, magari anche in vendita online nei siti di vendita di prodotti di cancelleria.

Il fatto che abbiano un prezzo conveniente dipende anche dalla quantità di articoli acquistati; infatti di solito in questi siti il prezzo unitario per articolo diminuisce quando si acquistano grandi quantitativi di un prodotto.

Quindi possiamo trovare davvero una vastissima scelta di evidenziatori, tra cui scegliere i migliori per la scuola e l’ufficio, ma anche in casa per le nostre attività quotidiane.