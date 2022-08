Valle Camonica, l’attrazione della Railzip da Valbione a Ponte di Legno

sabato, 13 agosto 2022

Ponte di Legno – La Railzip piace ai turisti, giovani e meno giovani che, alla ricerca di una avventura entusiasmante, raggiungono la località Valbione di Ponte di Legno (Brescia) e da lì scendono fino alla stazione di partenza della seggiovia.

La Railzip di Ponte di Legno è lunga un chilometro e 300 metri, e permette di vivere un’emozionante discesa con una vista sulla località turistica dell’Alta Valle Camonica. Sono numerosi i turisti (nella foto), che in questo periodo scelgono di fare una discesa con la Railzip.

Il regolamento prevede un’altezza minima di 110 centimetri e una massima di 220 centimetri, con peso che più variare per la discesa in singolo tra i 40 chili e 120 chili e dai 60 e i 140 chili per la discesa in coppia e mediamente la Railzip è in funzione dalle 10 alle 17.

I prezzi delle corse oscillano – in base a data e fascia oraria – e possono essere acquistati online sul sito www.flyemotion.it oppure al ticket office presso la Railzip o presso la biglietteria della seggiovia Valbione.