Giro d’Italia: da domani sera chiude il Passo Crocedomini

domenica, 22 maggio 2022

Breno – Definiti gli orari di chiusura delle strade per il passagio del Giro d’Italia: come da ordinanza della Prefettura di Brescia, il Passo Crocedomini verrà chiuso temporaneamente per consentire il passaggio del Giro d’Italia durante la tappa Salò-Aprica del 24 maggio.

In particolare ci sarà la chiusura totale della circolazione:

​- dal km 23+000 in località Gaver al km 30+620 dalla Sp 669 “del Passo di Crocedomini” dalle 20 di domani, 23 maggio,fino a cessate esigenze;

​- dal km 60+000 in località Cava Pedretti al km 66+600 in località Bazena della Sp345 dalle 20 di domani, 23 maggio, fino a cessate esigenze.

Si segnala inoltre che la circolazione ordinaria su tutte le strade interessate dal percorso del Giro d’Italia nella tappa Salò-Aprica del 24 maggio 2022 sarà sospesa da 2 ore prima del passaggio del primo ciclista.