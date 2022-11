Gianico: lavori di abbattimento delle barriere architettoniche

venerdì, 25 novembre 2022

Gianico (Brescia) – Proseguono i lavori del 2° lotto di rifacimento del marciapiede di via Marconi a Gianico (Brescia). Il sindaco del paese della bassa Valle Camonica, Mirco Pendoli, ha illustrato gli interventi previsti nell’ottica di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sarà completata l’intera riqualificazione dell’area con l’abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi da via Valeriana a via Repubblica così – sottolinea il sindaco Mirco Pendoli “da rendere l’ingresso al paese più sicuro, più comodo, più funzionale ed anche più bello”. “Per questo periodo – conclude il sindaco – ci scusiamo per i disagi, ma siamo sicuri che il risultato sarà apprezzato da tutti”. Il primo cittadino ha ringraziato il BIM per il contributo a fondo perduto di 50mila euro.