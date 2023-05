Frana di Fiumelatte e ripercussioni sulla tratta Milano-Sondrio, vertice e nuovo orario ferroviario da lunedì

venerdì, 26 maggio 2023

Sondrio – Questa mattina il Prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi ha presieduto una riunione per un aggiornamento e condivisione a livello territoriale della situazione relativa al servizio ferroviario sulla tratta Milano- Sondrio, a seguito dell’evento franoso verificatosi il 19 maggio scorso in località Fiumelatte (Lecco) che ha comportato, come noto, l’interruzione della linea tra Lecco e Colico in direzione Valtellina e tra Lecco e Bellano in direzione Alto Lago.

Alla riunione, tenutasi sia in presenza che in videoconferenza, hanno preso parte oltre ai vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, il rappresentante della Provincia, il Vice Sindaco del Comune di Sondrio, i Sindaci dei Comuni di Chiavenna, Morbegno, Tirano, il Vice Sindaco del Comune di Teglio, i dirigenti di RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato, di Trenord, e dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ATPL.

Nel corso della riunione è stato delineato, a scopo informativo, il quadro complessivo della situazione venutasi a determinare, per il quale sono in corso di definizione gli opportuni approfondimenti tecnici volti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della linea a cura di “RFI -Gruppo Ferrovie dello Stato”.

In considerazione del tempo necessario richiesto per l’effettuazione dei suddetti interventi, il gestore del servizio ferroviario “Trenord” ha condiviso il nuovo orario ferroviario temporaneo, attualmente in corso di definizione, che entrerà in vigore a decorrere da lunedì 29 maggio, al fine di ridurre i disagi per l’utenza (lavoratori pendolari, studenti e turisti).

In particolare, le corse in partenza dalla Valtellina in direzione Milano subiranno un’anticipazione di circa trenta minuti, in modo da consentire la coincidenza a Lecco e raggiungere, così facendo, la stazione di Milano Centrale negli orari tradizionali.

I treni in partenza da Milano Centrale in direzione Sondrio non subiranno cambiamenti di orario e gli accorgimenti previsti dovrebbero permettere di ridurre di trenta minuti i tempi di percorrenza attuali verso la Valtellina.

Le corse ferroviarie insistenti sulla linea Colico-Chiavenna non subiranno sostanziali variazioni anche per quelle ordinariamente usufruite dagli studenti.

Delle suddette modifiche orarie, una volta definite, verrà data la più ampia informazione all’utenza da parte di “Trenord”, che si è anche adoperata per assicurare il mantenimento dell’operatività del numero attuale dei convogli ferroviari impiegati sulle tratte Colico- Chiavenna e Colico- Tirano.

E’ stata valutata, altresì, la possibilità, da parte dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, di rimodulare gli orari di alcune corse automobilistiche ordinariamente in coincidenza con quelle ferroviarie.