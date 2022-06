lunedì, 27 giugno 2022

Grosio – Frana al Sasso Maurino in val Grosina. I massi si sono staccati al Sasso Maurino, poco sotto quota 3.000, fra i Croti e il laghetto delle Acque Sparse in Eita. Un boato è stato sentito da chi era all’interno delle case, nella chiesa di Eita e dalle persone che si trovano in zona anche per le attività dell’alpeggio. La parte alta della Val Grosina è stata avvolta da una enorme nuvola di polvere e per fortuna non sono rimaste coinvolte persone. Sono previsti dei sopralluoghi per verificare la situazione nella parte alta della Val Grosina.