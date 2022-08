Fotografie e disegni: doppio concorso della Pro loco di Ponte di Legno

mercoledì, 17 agosto 2022

Ponte di Legno – Per il terzo anno la Pro loco di Ponte di Legno (Brescia) organizza due concorsi, il primo su “La Montagna di Fuoco” e il secondo “La Montagna e quattro elementi”.

“LA MONTAGNA DI FUOCO”

E’ un concorso di disegno per giovani artisti (bambini e ragazzi) su “La montagna di fuoco”. Il tema è stato individuato con riferimento ai danni subiti dell’ambiente montano durante la scorsa stagione, colpito da siccità e incendi, e vuole far riflettere i giovani alla su ciò che è avvenuto, stimolando un ragionamento sulla natura alpina.

La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante può effettuare un solo disegno. Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi nelle seguenti categorie: Baby (età compresa tra 3 e 6 anni); Junior (età compresa tra 7 e 10 anni); Ragazzi (età compresa tra gli 11 e i 13 anni).

I disegni dovranno essere in formato A4 (29 x 21 cm) e potrà essere usata qualsiasi tecnica (pastello, acquerello, tempera). Nella selezione sarà presa in considerazione la genuinità dell’opera (che si presume realizzata in autonomia senza l’ausilio di adulti). I disegni devono essere consegnati personalmente in busta chiusa (non via e-mail o posta) riportante la dicitura “Concorso: la montagna di fuoco” entro sabato 20 agosto presso la sede Infopoint – Pro Loco di Ponte di Legno corso Milano 37 Ponte di Legno.

LA MONTAGNA E I QUATTRO ELEMENTI

Il secondo concorso è su “La montagna e i quattro elementi“. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello di adesione al concorso allegato al presente. È prevista una sessione Junior (14-18 anni) con un minimo di 3 partecipanti. Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente nel territorio dell’Alta Valle Camonica (Monno, Incudine, Vezza d’Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno), dovranno riportare una descrizione, il luogo dello scatto e la data. Le fotografie vanno stampate su carta fotografica dovranno avere il formato di 30×45 cm. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre) fotografie in B/N o a colori. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Saranno esclusi i fotomontaggi. Si raccomanda un uso minimo dei filtri. Le opere stampate, a richiesta, saranno restituite. Le opere dovranno pervenire in busta chiusa (via posta o consegna a mano) entro e non oltre sabato 20 agosto. La Giuria sarà formata da 4 membri, tra i quali due fotografi professionisti e un artista. Informazioni. Infopoint – Pro Loco Ponte di Legno corso Milano 37 – 25056 Ponte di Legno. Per il rispetto dei termini di scadenza postale farà fede il timbro postale.

La premiazione dei due concorsi avverrà a settembre.