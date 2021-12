Finanziamenti, lavori e nuova nomina alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino

giovedì, 23 dicembre 2021

Sebino – Avvio lavori messa in sicurezza del percorso nord, nuovi finanziamenti da Regione Lombardia e Consiglio di gestione della Riserva. Annunciata la nomina del nuovo direttore della Riserva: Nicola Della Torre.

LE NOVITA’

L’Ente Gestore della Riserva Naturale Torbiere del Sebino a fronte delle alberature cadute a causa della tromba d’aria dello scorso 16 agosto 2021 e a fronte di uno specifico progetto di messa in sicurezza del percorso nord, ha incaricato alla ditta Masterjob, che sta già operando da alcuni giorni, la realizzazione di una serie di interventi di taglio e potatura delle piante di alto fusto individuate come pericolose da parte dell’agronomo Marcello Baiguera, direttore dei lavori in atto.

La tromba d’aria della scorsa estate ha seguito diversi eventi di forte intensità verificatisi negli ultimi anni con forti venti, avevano già provocato diversi schianti di numerosi rami e interi alberi ad alto fusto (in particolare i salici, piante a legno tenero), nei pressi della strada provinciale Rovato – Iseo.

I lavori prevedono una spesa di quasi 40.000 euro e sono cofinanziati per 30.000 euro da parte della Provincia di Brescia.

Regione Lombardia ha comunicato alla Riserva che con la d.g.r. n. 5692 del 15/12/2021 l’ente è destinatario di un contributo regionale di 288.750 euro per progetti/interventi che mirano al rilancio economico in questo periodo pandemico.

La Riserva dovrà ora predisporre uno specifico progetto che prevederà diverse tipologie di intervento che mirano al miglioramento delle modalità di accesso e di fruizione pubblica nell’area naturale protetta garantendo un miglior controllo degli accessi del pubblico e diminuire così il disturbo antropico.

Gli interventi individuati sono stati raggruppati in due diverse tipologie:

• gli interventi di miglioramento degli arredi e dei percorsi

• gli interventi di fruizione e cartellonistica

Nella seduta del 21 dicembre il Consiglio di gestione ha approvato il nuovo progetto di contenimento del pesce siluro per l’anno 2022, attività già sperimentata dall’Ente Gestore nel 2020 e nel 2021. Tale specie alloctona, grazie alle sue spiccate capacità di predazione ma anche alla sostanziale assenza di altri predatori, causa un forte impoverimento di tutta la fauna ittica e anche di tutto l’ecosistema della Riserva. L’obiettivo generale dell’intervento è quindi la riqualificazione della composizione del popolamento ittico della Riserva Naturale, e più in generale dell’area lacustre del basso lago d’Iseo.

Nel corso della stessa seduta è stata condivisa dal Presidente e dai consiglieri l’intenzione di procedere alla nomina del nuovo direttore dell’ente in Nicola della Torre (nella foto).