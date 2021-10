Estate da urlo per il Bernina Express, Bernasconi: “Presenze oltre le aspettative”

venerdì, 1 ottobre 2021

Tirano (A.Pa.) – Estate da urlo sul Bernina Express, il trenino rosso che unisce Tirano (Sondrio) a St Moritz, con numeri vicini all’epoca pre-pandemia e anche l’autunno sta proseguendo nel migliore dei modi con alta richiesta da parte di singoli, famiglie e gruppi.

I dati: negli ultimi quattro mesi – giugno, luglio, agosto e settembre – sono stati registrati sul Bernina Express l’80% di passaggi rispetto al medesimo periodo 2019, che era stato l’anno record. Abbiamo intervistato Enrico Bernasconi, responsabile della Ferrovia Svizzera per il mercato Italia.

Come è andata la ripartenza?

“E’ stata ottima, siamo andati ben oltre le aspettative del mese di di maggio e inizio giugno: pensavamo a una ripresa graduale, avevamo segnali di grande interesse da parte dei turisti, ma le previsioni sono state superate perché di giorno in giorno abbiamo visto un crescendo di interesse e prenotazioni e numeri importanti di passaggi”.

Avevate anche un pregresso da smaltire…

“Certamente. Persone e gruppi che avevano prenotato prima della pandemia o nelle fasi iniziali di riapertura e non erano riusciti per le norme sul Covid a viaggiare sui nostri treni, quindi abbiamo programmato anche lo smaltimento del pregresso e il tutto è riuscito nel migliore dei modi”

Che segnale è arrivato dalla stagione estiva?

“Ci sono più elementi: in primis i risultati sono stati superiori alle attese, con una crescente richiesta di persone che scelgono il Bernina Express oltre che un viaggio in un ambiente unico, con panorami da favola. Inoltre durante il viaggio c’è la possibilità di scendere e percorrere sentieri e itinerari a stretto contatto con la natura. C’è un dato che mi ha colpito: il prodotto Bernina Express piace”.

Qual è il segreto di questi risultati?

“Dietro questi risultati ci sono mesi di lavoro. Ad esempio durante la pandemia, il sottoscritto non si è mai fermato nella comunicazione, nel presentare il Bernina Express e bellissimi paesaggi tra Engadina e Valtellina e negli ultimi mesi la scelta si è rivelata vincente”.

Previsioni da ottobre a dicembre? Avete treni speciali?

“Le prenotazioni sono ottime. Pensavamo a un rallentamento nelle ultime settimane, invece il trend di richieste e passaggi è sempre in crescendo, inoltre abbiamo pianificato i gruppi, in grado di completare lo smaltimento del pregresso e di evitare un overbooking. Per evitare questo ho trovato un’idea: introdurre dei treni speciali per ospitare i gruppi il sabato e domenica, con partenza alle 10 da Tirano e alle 14 da St.Moritz e una seconda opportunità – sempre al sabato e domenica – con un treno speciale con partenza alle 14.30 da St.Moritz per Tirano. In questa seconda ipotesi c’è la possibilità di raggiungere St-Moritz in pullman, poi proseguire in treno”.

Avete delle offerte speciali per l’autunno?

“Abbiamo riproposto l’offerta degli anni pre-pandemia: sul Bernina Express c’è la possibilità di un viaggio da favola al prezzo speciale di 99 euro per due persone, compreso il pranzo a St.Moritz. L’offerta è straordinaria e c’è l’opportunità di scoprire uno spettacolo unico in queste settimane con i colori dell’autunno nelle vallate e la prima neve in quota. I posti sono limitati e la prenotazione è possibile esclusivamente online (www.berninaexpress.ch/99). Parallelamente Adrastea Viaggi e Il Girasole viaggi propongono pacchetti a viaggi a prezzi scontatissimi e in quest’ottica si cerca – in un momento di difficoltà post pandemia – di andare incontro alle famiglie e alla nostra clientela italiana”.

E per l’inverno?

“Non facciamo previsioni oltre i tre- quattro mesi, ma le aspettative sono positive e ci saranno occasioni di numerose opportunità di svago in un ambiente fiabesco: ad esempio treno+trekking o treno+sci e ancora treno+slitte, quest’ultimo molto richiesto nel periodo pre Covid. Le aspettative sono positive e cercheremo sempre di realizzare i sogni della nostra clientela”.