Esine, il gruppo Aragosta consegna all’ospedale culle e lettini

Esine (Brescia) – Cerimonia all’ospedale di Esine (Brescia) e consegna da parte degli organizzatori della Run Aragosta 2022 di sette culle-lettini complete di materasso certificato con porta indumenti e pannolini e software per cartelle cliniche digitali con formazione.

Il ricavato della manifestazione di 18.466 euro, come ha sottolineato Federico Polonioli, presidente dell’Associazione Aragosta con sede a Capo di Ponte (Brescia) che ha organizzato la Run lo scorso 28 agosto, è stato interamente destinato all’acquisto di culle-lettini e software per cartelle cliniche. In mattinata la cerimonia di consegna, alla presenza degli organizzatori della Run e responsabili del gruppo Aragosta, amministratori locali, dirigenti dell’ospedale di Esine, quindi alpini, gruppi e cittadini della Valle Camonica.

Federico Polonioli ha illustrato le finalità delle Run Aragosta e il tipo di donazione per l’ospedale di Esine, con culle-lettini per la Pediatria, mentre per le cure palliative è stato donato un software per avviare il programma di digitalizzazione delle cartelle che permetterà una migliore professionalità e una vicinanza anche per chi si cura da casa. L’importante donazione – ha ricordato Polonioli – è grazie al gran cuore dei 1622 partecipanti dell’ultima Run Aragosta. I vertici di Asst di Vallecamonica, con il direttore generale con Maurizio Galavotti, il direttore sanitario Roberta Chiesa e il direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, hanno ringraziato gli organizzatori della Run Aragosta per la donazione.

La Run Aragosta è stata avviata nel 2018, in ricordo di Michele, morto per una grave malattia e il ricavato è sempre stato utilizzato per l’acquisto di materiale e attrezzature per l’ospedale di Esine. Dopo la cerimonia odierna il gruppo Aragosta inizia a pensare all’edizione 2023, che si terrà sempre a fine agosto e sarà inserita come camminata delle Valle dei Segni.

