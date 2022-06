Esercitazione in parete del Soccorso Alpino Bresciano in Valmalza

mercoledì, 22 giugno 2022

Ponte di Legno – Non solo interventi ma anche momenti per accrescere la preparazione dei nostri tecnici: durante il fine settimana appena trascorso in Alta Valle Camonica si è svolto un aggiornamento sulle tecniche di soccorso in parete. Come base d’appoggio, i tecnici della V Delegazione Bresciana hanno scelto il rifugio Valmalza, dal quale la squadra ha raggiunto la parete individuata per questo specifico tipo di evento dopo un’ora circa di cammino. Lo scenario prevedeva il soccorso a un climber, che si era infortunato durante una discesa in corda doppia.

La parete verticale si prestava perfettamente per l’addestramento dei soccorritori in merito alle operazioni di imbarellamento. Una decina i tecnici che hanno partecipato all’addestramento, un numero considerato del tutto appropriato a questo tipo di intervento.