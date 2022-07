sabato, 23 luglio 2022

Aldino – Escursione fotografica notturna nella gola del Bletterbach. Grandangolo e teleobiettivo, valore ISO, tempo e diaframma: i partecipanti dell’escursione fotografica notturna nel GEOPARC Bletterbach di Aldino (Bolzano) con i due fotografi appassionati Werner Putzer e Christian Weber in programma per martedì, 26 luglio alle ore 20 potranno sperimentare questi parametri della loro macchina fotografica (©-photo-Christian Weber)

Chi intende fotografare le stelle e i pianeti, la Via Lattea e la ISS, deve tenere a mente alcune impostazioni di base della sua fotocamera. Durante un’escursione notturna nel Dolomiti Patrimonio UNESCO Bletterbach, i due fotografi appassionati Werner Putzer e Christian Weber daranno consigli e suggerimenti sulle possibilità tecniche per scattare impressionanti foto notturne. I partecipanti potranno immortalare il Corno Bianco sulla cosiddetta Holzwies sopra il centro visitatori GEOPARC Bletterbach di Aldino prima che il gruppo scenderà nella gola per sperimentare con le nuove informazioni su grandangolo e teleobiettivi, valore ISO, tempo, diaframma e luce – e così conoscere la gola del Bletterbach da una nuova prospettiva.

Per l’appuntamento di martedì 26 luglio ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per informazioni ed iscrizioni, tel. 0471 886946 o e-mail: info@bletterbach.info.

Durante un’escursione notturna alla gola di Bletterbach i partecipanti sperimenteranno con la loro macchina fotografica.